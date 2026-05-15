Στον «σωτήρα» από το Μάντσεστερ ελπίζουν οι Εργατικοί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο δήμαρχος της πόλης, Άντι Μπέρναμ, θεωρείται η καλύτερη επιλογή για τη διαδοχή του Στάρμερ, αλλά πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής για να διεκδικήσει την ηγεσία.

Ο Στάρμερ, παρά την ιστορική ήττα στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και την απώλεια υποστήριξης από τον ουαλικό λαό, δεν παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Εντός του Εργατικού Κόμματος υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ συμμάχων και αντιπάλων, με την ανάγκη για έναν ενωτικό ηγέτη που θα φέρει την επόμενη εκλογική νίκη και θα συνθέσει ένα κοινό ιδεολογικό όραμα.

Ο δήμαρχος της πόλης, Άντι Μπέρναμ, θεωρείται ως η καλύτερη επιλογή για τη διαδοχή Στάρμερ, θα πρέπει όμως πρώτα να καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής για να διεκδικήσει την ηγεσία.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Το χάος στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα μοιάζει συλλογική απόφαση. Ο Στάρμερ, αν και σημείωσε μια ιστορική ήττα για το κόμμα μόλις μία εβδομάδα πριν, χάνοντας σχεδόν 1500 δημοτικά συμβούλια αλλά ακόμα και τον ουαλικό λαό, τον οποίο είχε σύμμαχο για περισσότερο από έναν αιώνα, δεν παραιτείται.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμμαχοι και αντίπαλοι χωρίζονται σε ομάδες εντός του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος. Κάποιος πρέπει να αναλάβει δράση, έτσι ώστε το κόμμα να γίνει πάλι «ένα». Ποιος όμως θα αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο; Το «ένα» άλλωστε σημαίνει κατά τους βουλευτές ότι ιδεολογικά πρέπει να ταχθούν κάτω από ένα «όραμα», πρακτικά βέβαια σημαίνει ότι ο εκάστοτε «ενωτικός» ηγέτης θα πρέπει να φέρει την επόμενη εκλογική νίκη.Το μέλλον του Στάρμερ παραμένει και θα παραμείνει άγνωστο για την ώρα. Η «σκανδάλη» της πρόκλησης για την ηγεσία δεν έχει τραβηχτεί και ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «δεν πρόκειται να παραιτηθεί».Ο Στρίτινγκ και η έλλειψη υποστηρικτώνΟι εξελίξεις για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα όμως συνεχίζονται με ή χωρίς αυτόν. Μόλις χθες, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από την θέση του γράφοντας, μεταξύ άλλων, στον Βρετανό πρωθυπουργό και ηγέτη του ότι «εκεί που χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει κενό» και «είναι ξεκάθαρο πια πως δεν θα είστε αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές».Ο τέως υπουργός μοιάζει όμως να έχει ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο τον εμποδίζει να σταθεί ισάξια απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με πηγές, ο Στρίτινγκ δεν έχει συγκεντρώσει το 20% των υποστηρικτών που χρειάζονται, ώστε να θέσει τον εαυτό του για υποψηφιότητα. Χρειάζονται 81 βουλευτές για να τον στηρίξουν και ένας εργατικός βουλευτής δήλωσε στο BBC ότι έχει μόλις λίγο περισσότερους από 40. Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά η σημερινή στήριξη του Στρίτινγκ προς τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, αποδεικνύει την μετριοπαθή στάση του μέχρι πρότινος υπουργού Υγείας.Ο Μπέρναμ και το εμπόδιο της βουλευτικής έδραςΚαι πάμε στο πολυπόθητο όνομα του Άντι Μπέρναμ. Πρόκειται για τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, ο οποίος όμως δεν είναι καν βουλευτής του Εργατικού κόμματος. Το βασικό πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι πρέπει πρώτα να μπει στο κοινοβουλευτικό δυναμικό για να θέσει τον εαυτό του ως υποψήφιο. Ο ίδιος είχε κάνει μια προσπάθεια νωρίτερα μέσα στο έτος, όμως ο πρωθυπουργός Στάρμερ και η εθνική εκτελεστική επιτροπή (NEC) μπλόκαραν την υποψηφιότητά του, στην τότε εμβόλιμη εκλογική διαδικασία. Τώρα, στη θέση του εξιλαστήριου θύματος επέλεξε να μπει ο Τζος Σίμοντς, από την εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ στο Μάντσεστερ, ο οποίος παραιτήθηκε, με σκοπό να δώσει, ανιδιοτελώς όπως δήλωσε, τη βουλευτική του έδρα στον Μπέρναμ και να ανοίξει ο δρόμος μιας νέας εμβόλιμης εκλογικής διαδικασίας.Και παρότι ο Μπέρναμ είναι σύμφωνα με τους αναλυτές ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά, καθώς συσπειρώνει τους περισσότερους βουλευτές, ο δρόμος που πρέπει να διανύσει δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα: όταν και αν κατέβει ως υποψήφιος για το Μέικερφιλντ, μπορεί να χάσει την εμβόλιμη διαδικασία από το Reform UK, το οποίο κέρδισε συντριπτικά την περιοχή στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.Η Ρέινερ και οι φορολογικές της υποθέσειςΚαι ερχόμαστε στην Άντζελα Ρέινερ, η οποία υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και βασικό χαρτί για τη συντριπτική νίκη των Εργατικών στις εθνικές εκλογές του 2024. Η καριέρα της στο κυβερνητικό σχήμα τελείωσε απότομα, όταν έγινε γνωστό ότι δεν είχε πληρώσει το αντίστοιχο ποσό φόρου που αναλογούσε για ένα διαμέρισμά της. Ηθικά, λοιπόν, δεν βρίσκεται στην καλύτερη πολιτική στιγμή της για υποψηφιότητα, αν και μόλις χθες δήλωσε ότι αθωώθηκε από τη φορολογική αρχή (HMRC). Σε συνέντευξή της στον Guardian, μάλιστα, απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, παρότι είναι η αγαπημένη της αριστερής πτέρυγας.Όπως γίνεται κατανοητό, όλα τα παραπάνω απαιτούν χρόνο, ο οποίος παρατείνει την παραμονή του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία. Το ερώτημα είναι μέχρι πότε;

