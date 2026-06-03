Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας, πρώην συμπαίκτης του Μάριου Οικονόμου στην ΑΕΚ και την Εθνική, συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος, με ένα story στο Instagram.

«Μαριάκο ήσουν και θα είσαι αυτός ο ξεχωριστός τύπος με τον αδαμάντινο χαρακτήρα που πρώτο σου μέλημα ήταν να βοηθάς τους πάντες. Σπανίζουν άνθρωποι σαν εσένα στο ποδόσφαιρο αλλά και γενικά στην ζωή. Καλή δύναμη στην υπέροχη οικογένειά σου και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά».

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