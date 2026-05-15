Άσσος Κεφαλονιάς: 5 χρόνια μετά τον «Ιανό» οι πληγές παραμένουν

Η Άσσος Κεφαλονιάς, ένας από τους πιο γραφικούς και δημοφιλείς προορισμούς του νησιού, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής όταν ο μεσογειακός κυκλώνας "Ιανός" έπληξε την περιοχή.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και επιχειρήσεις, μετατρέποντας το ειδυλλιακό τοπίο σε σκηνικό καταστροφής.

Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, οι συνέπειες του φαινομένου παραμένουν εμφανείς.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε, όχι μόνο τις καταστροφές, αλλά και την απόγνωση και την ανησυχία των ντόπιων.

Πηγή: skai.gr

