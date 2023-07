Κριμαία: «Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών» από ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με τον διορισμένο από την Μόσχα κυβερνήτη

Μια ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε σήμερα έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, δήλωσε ο κυβερνήτης αυτής της χερσονήσου που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, ο οποίος διέταξε την απομάκρυνση του πληθυσμού σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων και ανέστειλε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία.

«Κατόπιν της επίθεσης από εχθρικά drones στην περιοχή Κρασνογκβαντίσκι, σημειώθηκε έκρηξη σε μια αποθήκη πυρομαχικών», δήλωσε ο Σεργκέι Αξιόνοφ με ανάρτηση στο Telegram.

«Αποφασίστηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι που ζουν σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων. Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, αποφασίστηκε επίσης η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», ενώ «μέλη των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρέθηκαν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανές συνέπειες », όπως επισήμανε ο ίδιος.

Aksyonov said that Ukraine attempted to strike infrastructure facilities in the Krasnogvardeisky district of Crimea.



