Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «κατανοούν ο ένας τον άλλον» και σκοπεύουν να εργαστούν για την «εξομάλυνση» των σχέσεων Μόσχας - Ουάσινγκτον, μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες.

«Οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ κατανοούν ο ένας τον άλλον καλά, έχουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο και σκοπεύουν να προχωρήσουν βήμα- βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι ακριβείς ημερομηνίες και το σχήμα του επόμενου γύρου των αμερικανορωσικών επαφών θα συμφωνηθούν σήμερα και αύριο.

Παράλληλα το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι η μερική εκεχειρία 30 ημερών στην οποία συμφώνησαν χθες Τρίτη ο Πούτιν και ο Τραμπ στον πόλεμο στην Ουκρανία αφορά μόνο τον ενεργειακό τομέα και καμία άλλη υποδομή, όπως έχει αναφέρει η αμερικανική πλευρά.

Η συμφωνία αυτή αφορά τις ρωσικές και τις ουκρανικές επιθέσεις «εναντίον των ενεργειακών υποδομών», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ από την πλευρά του είχε σημειώσει χθες ότι η εκεχειρία «αφορά την ενέργεια και τις υποδομές εν γένει».

Εξάλλου το Κρεμλίνο επεσήμανε σήμερα ότι η Ρωσία ακύρωσε μια επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν- Τραμπ και κατέρριψε επτά δικά της drones που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία.

Όμως ο Πεσκόφ κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν σέβεται αυτό το μορατόριουμ 30 ημερών, τονίζοντας ότι αποπειράθηκε να επιτεθεί εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

«Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα από την πλευρά του καθεστώτος του Κιέβου. Έγιναν απόπειρες να στοχοθετηθούν οι ενεργειακές υποδομές μας», κατήγγειλε ο Πεσκόφ.

«Παρακολουθούμε στενά για να δούμε αν το Κίεβο θα λάβει υπόψη του τη σθεναρή δέσμευση των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ να κάνουν ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προχωρήσουν προς μια ειρηνική διευθέτηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα ο ρωσικός στρατός κατηγόρησε την Ουκρανία ότι αποπειράθηκε να σαμποτάρει το μορατόριουρ πλήττοντας με drones πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε αν η Μόσχα θα τηρήσει την υπόσχεσή της να αναστείλει τα πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, ο Πεσκόφ άφησε να εννοηθεί πως θα το πράξει.

«Ο πρόεδρος δεν έχει δώσει εντολές (για το αντίθετο)», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

