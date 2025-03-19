Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας υπέγραψε έναν νόμο που πρότεινε το κυβερνών κόμμα Fidesz του Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος απαγορεύει την ετήσια παρέλαση υπερηφάνειας (Pride), αψηφώντας τις επικρίσεις από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υποστηρίζουν ότι ο νόμος περιορίζει την ελευθερία του συναθροίζεσθαι.

Χθες το απόγευμα διαδηλωτές μπλόκαραν μια γέφυρα στην κεντρική Βουδαπέστη μετά την ψήφιση του νόμου από το κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ, πρώην πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο οποίος εξελέγη στη θέση αυτή πριν από ένα χρόνο από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Fidesz, υπέγραψε το νόμο. Το γραφείο του δεν απάντησε σε σημερινό αίτημα του Reuters για να σχολιάσει.

Ο νόμος απαγορεύει την Παρέλαση Υπερηφάνειας με το αιτιολογικό ότι μπορεί να είναι επιβλαβής για τα παιδιά. Προβλέπει ακόμη ότι η αστυνομία θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερες αναγνώρισης για να ταυτοποιεί ανθρώπους που συμμετέχουν στην παρέλαση και να επιβάλλει πρόστιμα στους συμμετέχοντες.

Ο Ορμπάν, ο οποίος διαχειρίζεται μια παραπαίουσα οικονομία και μια άνευ προηγουμένου πρόκληση από ένα νεοσύστατο κόμμα της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του 2026, υπήρξε ανέκαθεν επικριτικός απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Οι πολιτικές του τον φέρνουν συχνά σε αντιπαράθεση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Η Ευρωπαία επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων Χατζά Λαμπίμπ έγραψε στο Χ ότι "το δικαίωμα του συναθροίζεσθαι με ειρηνικό τρόπο είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλη την ΕΕ".

Ο Μάικλ Ο΄Φλάερτι, ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός ανεξάρτητου θεσμού που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, δήλωσε "εξαιρετικά ανήσυχος" για τον νέο νόμο και αργά χθες το βράδυ κάλεσε τον Ούγγρο πρόεδρο Σούλιοκ να ασκήσει βέτο.

Από την πλευρά του, ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρασκόνι επίσης άσκησε κριτική εναντίον του νόμου λέγοντας ότι η φετινή παρέλαση "θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ".

Οι διοργανωτές είπαν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν με τη φετινή παρέλαση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου, παρά την απαγόρευση.

"Η Βουδαπέστη είναι η πόλη της ελευθερίας, θα υπάρξει παρέλαση", είπε ο Καρασκόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.