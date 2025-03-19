Την ανακατάληψη του Κουρσκ από τις ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στη συνεδρίαση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα.

«Τα ρωσικά στρατεύματα ολοκληρώνουν τη νίκη τους κατά των ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ», είπε σε δηλώσεις τους. «Τα στρατεύματά μας πραγματοποίησαν πρόσφατα μια σειρά από γρήγορες, μάλλον τολμηρές, αποτελεσματικές επιχειρήσεις κατά του εχθρού στην περιοχή του Κουρσκ», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, έδωσε εντολή η εισαγγελία να διερευνήσει ενδελεχώς τα «εγκλήματα πολέμου», που όπως είπε, διαπράχτηκαν από «Ουκρανούς τρομοκράτες» στο Κουρσκ.

«Σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όλοι οι στρατιωτικοί του ουκρανικού στρατού, και ιδιαίτερα οι ξένοι μισθοφόροι που βρίσκονταν στο έδαφός μας και διέπραξαν διάφορα εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού, χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία μας ως τρομοκράτες», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Οι θηριωδίες που διέπραξαν πρέπει να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να διερευνηθούν ενδελεχώς. Ζητώ από το γραφείο του εισαγγελέα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών εισαγγελέων, να κάνουν αυτό το έργο μαζί με τις άλλες υπηρεσίες στα απελευθερωμένα εδάφη - τόσο στη Σούτζα όσο και σε άλλες κατοικημένες περιοχές».

Υπενθυμίζεται πως στις 6 Αυγούστου 2024, κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας και συγκρούστηκαν με τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις και τη ρωσική συνοριακή φρουρά καταλαμβάνοντας εκτεταμένα εδάφη.

