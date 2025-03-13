Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι εκτέλεσε 5 αιχμάλωτους στρατιώτες του

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι εκτέλεσε 5 στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί από τον ρωσικό στρατό, καταγγέλλοντας αύξηση των περιστατικών αυτού του είδους.

Ο επίτροπος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς επικαλέστηκε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παρουσιάζονται, σύμφωνα με τον ίδιο, «τουλάχιστον 5 αιχμάλωτοι πολέμου, που έχουν αναμφιβόλως σκοτωθεί».

«Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε κυνική περιφρόνηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από την πλευρά του ρωσικού στρατού», σημείωσε ο Λούμπινετς στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στην οποία τους ζητεί να καταχωρίσουν αυτό το «έγκλημα πολέμου».

Ο ΟΗΕ κατήγγειλε τον Φεβρουάριο αύξηση του αριθμού των εκτελέσεων Ουκρανών στρατιωτών που έχουν αιχμαλωτιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, απηχώντας τις κατηγορίες του Κιέβου.

Η αποστολή του ΟΗΕ επιτήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) ανακοίνωσε ότι έχει «καταγράψει 79 εκτελέσεις αυτού του είδους σε 24 διαφορετικά περιστατικά» από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

Δημόσια πρόσωπα της Ρωσίας «έχουν καλέσει ρητώς για την απάνθρωπη μεταχείριση, ακόμη και την εκτέλεση, Ουκρανών στρατιωτικών που έχουν αιχμαλωτιστεί», γεγονός που μπορεί να «υποκινεί ή να ενθαρρύνει παράνομες συμπεριφορές», δήλωσε η Ντανιέλ Μπελ, η επικεφαλής της αποστολής.

Ο Λούμπινετς είχε δηλώσει εξάλλου τον Οκτώβριο ότι διαθέτει πληροφορίες για τουλάχιστον 102 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που έχουν εκτελεστεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ουκρανική εισαγγελία είχε ανακοινώσει ότι ο αριθμός των εκτελέσεων αιχμαλώτων πολέμου είχε αρχίσει να αυξάνεται στα τέλη του 2023 και ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους έγιναν την επόμενη χρονιά.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν από πάνω από τρία χρόνια, η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συχνά για εκτελέσεις αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίες συνιστούν έγκλημα πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

