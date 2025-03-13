Πούτιν: Απόρρητο έγγραφο αποκαλύπτει τι ετοιμάζει ο Ρώσος πρόεδρος για την Ουκρανία

Ένα διαβαθμισμένο έγγραφο που συντάχθηκε αποκλειστικά για τα μάτια του Βλαντίμιρ Πούτιν τον συμβουλεύει πώς να «βραχυκυκλώσει» τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ ως προς το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.



Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, με αμερικανική αντιπροσωπεία να σπεύδει εντός της ημέρας στη Μόσχα για να παρουσιάσει στον Ρώσο πρόεδρο το σχέδιο 30ήμερης κατάπαυσης του πυρός που συμφώνησαν με την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Τζέντα, ένα σχέδιο που δεν έχει ακόμη αποδεχθεί ο Πούτιν.



Αλλά έγγραφο που συνέταξε λίγο πριν τη συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας στο Ριάντ τον περασμένο μήνα μια δεξαμενή σκέψης που συνδέεται με το Κρεμλίνο, το οποίο έπεσε στα χέρια ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών και φέρνει στο φως η Washington Post, σημειώνει ότι η Μόσχα επιχειρεί τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο να υπονομεύσει το ειρηνευτικό σχέδιο. Και φαίνεται πως κάποια από τα μέτρα που προτείνει ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τη Ρωσία.



Το έγγραφο που συνέταξε η 5η Υπηρεσία, μια ρωσική δεξαμενή σκέψης που έχει στενούς δεσμούς με τη διάδοχο της KGB, FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) παραθέτει τρόπους με τους οποίους η Ρωσία μπορεί να ενισχύσει τη θέση της υποδαυλίζοντας εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ και της Κίνας.

Στην κατεύθυνση της υλοποίησης της πρότασης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να πολεμήσει στην Ουκρανία, και να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πυροδοτώντας εντάσεις μεταξύ της Αμερικής και του υπόλοιπου κόσμου.

Το έγγραφο της ρωσικής δεξαμενής σκέψης επισημαίνει παράλληλα ότι η Ρωσία θα πρέπει να εργάζεται για την «πλήρη διάλυση» της σημερινής ουκρανικής κυβέρνησης.

Στο σχέδιο υποδηλώνεται επίσης ότι η Ρωσία πρέπει να πιέσει ώστε η Ουκρανία να διασπαστεί ακόμη περισσότερο, με τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στα βορειοανατολικά της χώρας, στα σύνορα με το ρωσικό έδαφος, καθώς και μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κοντά στην Κριμαία, την οποία ο Πούτιν προσάρτησε παράνομα το 2014.



Το απόρρητο έγγραφο απορρίπτει τα αρχικά σχέδια του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία εντός 100 ημερών ως «αδύνατο να πραγματοποιηθούν» ξεκαθαρίζοντας ότι η ειρήνη «δεν μπορεί να υπάρξει πριν από το 2026».



Η δεξαμενή σκέψης γράφει ακόμα στο επίμαχο κείμενο ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση προτείνοντας στις αμερικανικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην εξόρυξη ορυκτών σπάνιων γαιών στη Ρωσία και σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη στην Ουκρανία.

"Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να μιλήσει για την Ουκρανία εντός της ημέρας"

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν του ζητηθεί, θα μπορούσε να μιλήσει για την Ουκρανία σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες Ρωσίας-Λευκορωσίας την Πέμπτη, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει προγραμματίσει να απαντήσει σε ερωτήσεις από κοινού με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα ζητήσουν οι δημοσιογράφοι», υποστήριξε ο Πεσκόφ στο TASS όταν ρωτήθηκε εάν οι πρόεδροι θα σχολιάσουν θέματα πέρα από τις διμερείς σχέσεις, όπως η Ουκρανία, μετά τις τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ.



Στις 11 Μαρτίου, οι διαπραγματευτικές ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πραγματοποίησαν συνομιλίες στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες αναφέρεται ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για εκεχειρία 30 ημερών και να υπογράψει συμφωνία για τις σπάνιες γαίες με την Ουάσιγκτον. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να ξαναρχίσουν αμέσως να παρέχουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια και ανταλλαγή πληροφοριών.



Η Μόσχα αναμένει να ενημερωθεί τις επόμενες ώρες από την Ουάσιγκτον για το αποτέλεσμα των αμερικανοουκρανικών συνομιλιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξιδεύουν στη Ρωσία για να συζητήσουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι «η μπάλα είναι πραγματικά στο δικό τους γήπεδο [της Ρωσίας]» και ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί η μάχη είναι μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.



Η αμερικανική επίσκεψη πραγματοποιείται μετά την φερόμενη επίσκεψη του Πούτιν στο Κουρσκ της Ρωσίας - τμήματα της οποίας βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας μετά την περσινή εισβολή.



Μετά τη συνάντηση στην Τζέντα την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι εναπόκειται πλέον στις ΗΠΑ να πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει με τη «θετική» πρόταση. Το Κρεμλίνο έχει πει ότι μελετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι είναι δυνατή μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στο πλευρό του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι έλαβε «θετικά μηνύματα» σχετικά με την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός.



«Αλλά ένα θετικό μήνυμα δεν σημαίνει τίποτα», είπε. «Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση» ξεκαθάρισε.

Πηγή: The Washington Post

