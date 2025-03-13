Βέλγιο: Νέα υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέα υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Σύμφωνα με σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα LeSoir η Ομοσπονδιακή Αστυνομία Βρυξελλών πραγματοποίησε το πρωί 21 έρευνες στο Βέλγιο με την υποψία διαφθοράς στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρει η Soir, το πρωί περίπου 100 ανακριτές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας, κατόπιν εντολής ενός οικονομικού ανακριτή και της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, ερεύνησαν 21 διευθύνσεις στην περιοχή των Βρυξελλών, στη Φλάνδρα, στη Βαλονία, καθώς και στην Πορτογαλία.

Η βελγική δικαιοσύνη υποψιάζεται ότι λομπίστες του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού Huawei δωροδόκησαν περίπου 15 ευρωβουλευτές (νυν ή πρώην), προκειμένου να προωθήσουν την εμπορική πολιτική της εταιρείας στην Ευρώπη. Πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ατόμων που εργάζονται ή εργάζονταν για τη Huawei, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και στα γραφεία τους. Τα άτομα αυτά οδηγούνται σε ανάκριση.

Το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεσπά πάνω από δύο χρόνια μετά την υπόθεση Qatargate.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

