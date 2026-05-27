Κόρτνεϊ Καρντάσιαν-Τράβις Μπάρκερ: Τα ασορτί δαχτυλίδια-σκελετοί για την επέτειο γάμου τους

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ γιόρτασαν την 4η επέτειο του γάμου τους με έναν τρόπο απόλυτα ταιριαστό στο gothic ύφος τους: με ασορτί χειροποίητα δαχτυλίδια, εμπνευσμένα από την ιδέα του «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος».

Η Κόρτνεϊ μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφία από τα νέα τους κοσμήματα, γράφοντας «his and hers» και κάνοντας tag τον οίκο Cece Jewellery με έδρα το Λονδίνο. Πρόκειται για μεγάλα signet δαχτυλίδια από χρυσό 18 καρατίων, ζωγραφισμένα στο χέρι, με δύο σκελετούς-εραστές στο κέντρο.

Γύρω από το σχέδιο είναι χαραγμένη η φράση «’Til Death Do Us Part», δηλαδή «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος», ενώ στο κάτω μέρος υπάρχουν λουλούδια σε βαθιά δαμασκηνί απόχρωση, που σύμφωνα με τον οίκο συμβολίζουν την αιώνια αγάπη και την αφοσίωση. Η ίδια φράση, άλλωστε, ήταν και ο τίτλος του ειδικού επεισοδίου του Hulu για τον γάμο τους.

Τα δύο σκελετωμένα σώματα απεικονίζονται μπροστά από μια αψιδωτή πόρτα, με μικρά διαμάντια διάσπαρτα στο σχέδιο, ενώ στα πλαϊνά των δαχτυλιδιών υπάρχει μια κόκκινη καρδιά με κορδέλα που γράφει «ΤΒ ΚΒ», από τα αρχικά του Τράβις Μπάρκερ και της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν. Κάτω από κάθε καρδιά εμφανίζεται και ο αριθμός 13, ένας αριθμός που ο Μπάρκερ έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «τον καλύτερο όλων». Δεν είναι τυχαίο ότι το 13 είναι και το μεσαίο όνομα του γιου τους, Ρόκι.

Η δημιουργός των κοσμημάτων, Σίσι Φέιν-Χιουζ, έχει φτιάξει στο παρελθόν ανάλογα δαχτυλίδια για διάσημους πελάτες. Η Τζίτζι Χαντίντ είχε χαρίσει στην Τέιλορ Σουίφτ ένα δαχτυλίδι με τη γάτα της, Μπέντζαμιν Μπάτον, ενώ η Κένταλ Τζένερ είχε παραγγείλει ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τα δύο ντόμπερμάν της, την αγάπη της για την ιππασία και την τεκίλα της.

Πηγή: skai.gr

