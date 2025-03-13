Σε μια νέα κλιμάκωση στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, ο Τραμπ απείλησε την Γαλλία και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δασμούς 200% σε όλα τα κρασιά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα που προέρχονται από χώρες του ευρωπαϊκού μπλοκ, αν η ΕΕ δεν αποσύρει τον νέο δασμό 50% που επέβαλε στο αμερικανικό ουίσκι.

Ειδικότερα, «αν δεν αρθούν οι δασμοί 50% στο ουίσκι, θα απαντήσουμε με 200% σε κρασιά και αλκοολούχα ποτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα Truth social.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια από τις πιο εχθρικές και καταχρηστικές φορολογικές και δασμολογικές αρχές στον κόσμο, η οποία δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις έβαλε ένα δυσάρεστο δασμό 50% στο ουίσκι. Εάν αυτός ο δασμός δεν καταργηθεί αμέσως, οι ΗΠΑ θα επιβάλουν σύντομα δασμούς 200% σε όλα τα ΚΡΑΣΙΑ, ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ. Αυτό θα είναι εξαιρετικό για τις επιχειρήσεις κρασιού και σαμπάνιας στις ΗΠΑ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μάλιστα, επανέρχεται με επόμενη ανάρτηση υποστηρίζοντας ότι «Οι ΗΠΑ δεν έχουν ελεύθερο εμπόριο. Έχουμε «Ηλίθιο εμπόριο». ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΣΚΙΖΕΙ!!!»

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα εφαρμόσει τους δικούς της δασμούς σε ευρείας κατανάλωσης αμερικανικά αγαθά, αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου, ενώ από τις 13 Απριλίου θα εφαρμοστούν πλήρως.

Τα αντίμετρα της ΕΕ θα μπορούσαν να ισχύουν για εξαγωγές αμερικανικών αγαθών αξίας έως και 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναλογικά με τους αμερικανικούς δασμούς.

Η Επιτροπή είπε ότι θα πληγούν αμερικανικά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, υφάσματα, δερμάτινα είδη, οικιακές συσκευές, οικιακά εργαλεία, πλαστικά και ξύλο. Θα επηρεαστούν, επίσης, γεωργικά προϊόντα - συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, του βοείου κρέατος, ορισμένων θαλασσινών, ξηρών καρπών, αυγών, ζάχαρης και λαχανικών καθώς και το ΄«επίμαχο» ουίσκι, στο οποίο επιβλήθηκε δασμός 50%.

Τα αντίμετρα ανακοινώθηκαν μετά την επιβολή δασμών έως και 25% από τις ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ.

«Δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς του Τραμπ», διαμήνυσε ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Η Γαλλία και οι εταίροι της, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υποχωρήσουν στις αμερικανικές απειλές δασμών και η Γαλλία θα προστατεύσει τις βιομηχανίες της, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου Λοράν Σεν Μαρτάν, αντιδρώντας στις νέες βολές του Αμερικανού προέδρου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου που ο ίδιος επέλεξε να εξαπολύσει. Η Γαλλία παραμένει αποφασισμένη να απαντήσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους μας», τόνισε ο Σεν Μαρτάν με ανάρτηση στο X.

«Δεν θα υποκύψουμε σε απειλές και θα προστατεύουμε πάντα τις βιομηχανίες μας», τόνισε.

Τραμπ: «Δεν θα αλλάξω γνώμη» για τους δασμούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει άποψη όσον αφορά την επιβολή σαρωτικών ανταποδοτικών δασμών σε όλους τους εμπορικούς εταίρους της χώρας του, στις 2 Απριλίου.

«Μας κατακλέβουν επί χρόνια και δεν θα αφήσουμε να μας κλέβουν», είπε ο Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ έχει υπερασπιστεί την τακτική του να χρησιμοποιεί τους δασμούς, δεν θεωρεί σοβαρή την αστάθεια στις αγορές και υποστηρίζει ότι οι επενδυτές θα δουν τελικά κέρδη εάν ρίξουν χρήματα τώρα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ, πολύ μοχθηρή. Μηνύουν την Google, μηνύουν το Facebook, μηνύουν όλες αυτές τις εταιρείες και παίρνουν δισεκατομμύρια δολάρια από αμερικανικές εταιρείες», υποστήριξε.

Ο Τραμπ είπε ότι το Facebook πρόκειται να επενδύσει 60 δισεκ. δολάρια μέχρι τα τέλη του έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.