Από το ράφι στο τραπέζι: Το Lidl House Athens ανοίγει τις πόρτες του στη Στοά Αρσακείου και μάς μαθαίνει τα πάντα για τη διατροφή

Θέλοντας να καταδείξει ότι η σχέση με το φαγητό δεν σταματά στο ράφι, αλλά φτάνει μέχρι το καθημερινό μας τραπέζι, η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε μια ακόμη δράση που μετατρέπει τη διατροφή από απλή καθημερινή ανάγκη σε μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία. Από τον Σεπτέμβριο στην ιστορική Στοά Αρσακείου, στην καρδιά της Αθήνας, θα λειτουργεί το Lidl House Athens, ένας πρότυπος χώρος 670 τ.μ. όπου η γεύση, η εκπαίδευση και η βιωσιμότητα θα συνδυάζονται δημιουργικά, θα γίνονται ένα «παιχνίδι» που απευθύνεται σε όλους.

Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και της Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, παρουσιάζει στο skai.gr το όραμα πίσω από το φιλόδοξο εγχείρημα και εξηγεί τι θα μπορεί να βρει ο επισκέπτης σε αυτό τον νέο πολυχώρο: εργαστήρια γεύσης με τον Resident Chef Δημοσθένη Μπαλόπουλο, σεμινάρια οινογνωσίας, masterclasses, συναντήσεις με ειδικούς για την ευεξία, αλλά και έναν πρωτοποριακό «επιταχυντή βιωσιμότητας» για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Οι δράσεις που θα φιλοξενούνται στο Lidl House Athens, θα απευθύνονται προς όλους και θα είναι εντελώς δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, με μια απλή δήλωση συμμετοχής, να μπορεί να αποκτήσει γνώση για την «πλανητική υγιεινή διατροφή», κάνοντας την καλύτερη επιλογή για την υγεία του και τον πλανήτη.

Η στόχευση όμως δεν σταματά εδώ. Το Lidl House Athens φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως «στρατηγείο» για τη δημιουργία ενός «Εθνικού Αρχείου Γεύσεων», όπου θα καταγράφονται, θα διασώζονται και θα εξελίσσονται οι τοπικές μας συνταγές. Απώτερος σκοπός, η διεθνής αναγνώριση της ελληνικής κουζίνας από την UNESCO. «Η Ιταλία μας έδειξε τον δρόμο και απέδειξε ότι είναι εφικτό» λέει χαρακτηριστικά η κ. Αδαμίδου.

Ακολουθεί η συνέντευξη της κ. Βασιλικής Αδαμίδου για τις δράσεις και τις στοχεύσεις του Lidl House Athens.

- Πρόσφατα ανακοινώσατε τη δημιουργία ενός νέου χώρου, του Lidl House Athens στην ιστορική στοά Αρσακείου. Περιγράψτε μας τι είναι αυτό το εγχείρημα και ποιος είναι ο στόχος της δράσης. Τι θα βρίσκει κανείς εκεί όταν το επισκέπτεται.

Το Lidl House Athens δεν είναι απλώς ένα κτίριο 670 τ.μ. στην καρδιά της Αθήνας ούτε ένα ακόμη κατάστημά μας. Είναι το ζωντανό επιστέγασμα μιας φιλοσοφίας που λέει ότι η επιχειρηματικότητα αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει αξία στην κοινωνία. Γεννήθηκε από την πεποίθησή μας ότι η σχέση μας με το φαγητό δεν σταματά στο ράφι, αλλά συνεχίζεται ως μια βιωματική εμπειρία στο τραπέζι μας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν «οργανισμό» που αναπνέει μέσα στην ιστορική Στοά Αρσακείου, έναν πρότυπο κόμβο όπου η γεύση συναντά την εκπαίδευση. Ο επισκέπτης θα βρίσκει εκεί εργαστήρια γεύσης με τον Resident Chef μας, Δημοσθένη Μπαλόπουλο, οινογνωσίες, masterclasses, αλλά και έναν «επιταχυντή βιωσιμότητας», όπου θα μαθαίνει στην πράξη πώς να μειώνει τη σπατάλη τροφίμων. Θέλουμε να είναι ένα τοπόσημο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πολιτισμό και την παιδεία που έρχεται να αναζωογονήσει ιδέες, γεύσεις και ανθρώπους.

- Σε ποιους απευθύνεται το Lidl House Athens; Θα υπάρχει εισιτήριο για όποιον θέλει να το επισκεφθεί;

Το Lidl House Athens απευθύνεται σε κάθε πολίτη, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Είναι ένας χώρος όπου το brand μας σταματά να "μιλάει" μόνο του και αρχίζει να συνδιαλέγεται ουσιαστικά με την κοινωνία. Θέλουμε ο επισκέπτης να νιώσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ο χώρος του ανήκει. Είναι ένα σημείο συνάντησης όπου μπορείς να συζητήσεις με ειδικούς για την ευεξία, να ανακαλύψεις "πειραγμένες" παραδοσιακές συνταγές και να βρεις πρακτικούς τρόπους για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα.

Όλα όσα συμβαίνουν εδώ—από τα δωρεάν μαθήματα μαγειρικής μέχρι τα workshops βιωσιμότητας—έχουν έναν κοινό στόχο: να μετατρέψουν τη γνώση σε μια συμμετοχική γιορτή και μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.

Και το σημαντικότερο; Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι εντελώς δωρεάν. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διατροφική παιδεία και η εμπειρία της ποιότητας είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Για εμάς, η καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή πρέπει να συνοδεύεται από τη γνώση για όλους. Γι’ αυτό ανοίγουμε τις πόρτες μας χωρίς κανένα εισιτήριο, παρά μόνο με μια απλή δήλωση συμμετοχής. Στο Lidl House Athens, η "πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς" δεν είναι ένα κενό σύνθημα, αλλά η καθημερινή μας πράξη για να προσφέρουμε σε όλους τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή.

- Γιατί επιλέξατε ως σημείο μιας τέτοιας δράσης τη Στοά Αρσακείου, στην «καρδιά» της Αθήνας;

H επιλογή της Στοάς Αρσακείου δεν έγινε μόνο για την ιστορικότητα του κτιρίου, που ούτως ή άλλως κουβαλάει όλη τη μνήμη της Αθήνας. Το Lidl House Athens γεννήθηκε από ένα κοινό όραμα που έχουμε με το concept ΣΤΟΑ: να φέρουμε ξανά τον μεσογειακό τρόπο ζωής στο κέντρο της πόλης.

Δεν είμαστε απλώς ένοικοι σε ένα ιστορικό κτίριο. Είμαστε ένας από τους 17 στρατηγικούς συνεργάτες που φτιάχνουν αυτό το νέο υβριδικό οικοσύστημα. Εμείς αναλάβαμε αποκλειστικά τον πυλώνα της Εκπαίδευσης, γιατί θέλαμε να προσφέρουμε έναν χώρο ανοιχτό σε όλους – από τα παιδιά που ανακαλύπτουν τώρα τον κόσμο μέχρι τις μεγαλύτερες γενιές που αναζητούν την αυθεντικότητα. Είναι ένας χώρος που σχεδιάστηκε με απόλυτη διαφάνεια, αντικατοπτρίζοντας την ειλικρινή σχέση που θέλουμε να έχουμε με τον καταναλωτή μας.

- Πώς «συνομιλεί» το Lidl House Athens με την ελληνική κουζίνα και την ελληνική παράδοση και με ποια στόχευση;

Για εμάς η ελληνική γαστρονομία δεν είναι απλώς φαγητό· είναι η ίδια μας η ταυτότητα, είναι υγεία και βιωσιμότητα μαζί. Στο Lidl House Athens έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα: να δημιουργήσουμε, σε συνεργασία με ειδικούς και ανθρωπολόγους της τροφής, ένα "Εθνικό Αρχείο Γεύσεων". Θέλουμε να καταγράψουμε, να διασώσουμε και κυρίως να εξελίξουμε τις τοπικές μας συνταγές.

Όμως δεν σταματάμε εκεί. Στόχος μας είναι το Lidl House Athens να λειτουργήσει ως ένας "επιταχυντής" για να πάρει η ελληνική κουζίνα τη διεθνή αναγνώριση που της αξίζει. Θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους θεσμικούς φορείς για την ένταξη της γαστρονομίας μας στον κατάλογο της UNESCO, ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Η Ιταλία μάς έδειξε τον δρόμο και απέδειξε ότι είναι εφικτό.

Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί η Lidl Ελλάς είναι οργανικό κομμάτι αυτής της αλυσίδας. Μόνο το 2025, προωθήσαμε ελληνικά προϊόντα αξίας πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ σε 31 χώρες. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να είμαστε απλοί θεατές. Νιώθουμε την ευθύνη να αναδείξουμε την ελληνική κουζίνα σε ένα σύγχρονο εργαλείο εθνικής υπερηφάνειας και αυτός ο νέος χώρος στην Αθήνα θα είναι το "στρατηγείο" αυτής της προσπάθειας.

- Διαπιστώνουμε σε παλαιότερες αναφορές σας τη σημασία που αποδίδετε στον όρο «δημοκρατική διατροφική παιδεία». Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώς φτάνει από τη θεωρία στο πιάτο μας;

Δεν βλέπουμε τη "δημοκρατική διατροφική παιδεία" ως μία θεωρητική έννοια, αλλά μια βαθιά πεποίθηση: ότι η γνώση γύρω από την τροφή —από το χωράφι μέχρι το πιρούνι— πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Σημαίνει, πολύ απλά, ότι η ποιότητα, η βιωσιμότητα και η διατροφική εμπειρία είναι δικαίωμα των πολλών και όχι προνόμιο των λίγων.

Πώς μεταφέρεται αυτό στο πιάτο μας; Μέσα από το βίωμα. Στον "επιταχυντή βιωσιμότητας" που δημιουργήσαμε, δεν παραδίδουμε μαθήματα από έδρας. Μαθαίνουμε στον καταναλωτή, την ώρα που μαγειρεύει, πώς να διαχειρίζεται σωστά τα υλικά του για να μην πετάει τίποτα. Μαθαίνουμε στα παιδιά να ανακαλύπτουν την ιστορία πίσω από κάθε προϊόν και να σέβονται τον μόχθο του Έλληνα παραγωγού.

Όταν συνδέεσαι συναισθηματικά με αυτό που τρως, η σχέση σου με το φαγητό αλλάζει ριζικά. Γι' αυτό και ό,τι συμβαίνει στο Lidl House Athens προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Θέλουμε κάθε πολίτης, με μια απλή δήλωση συμμετοχής, να μπορεί να αποκτήσει την γνώση για την "πλανητική υγιεινή διατροφή", κάνοντας την καλύτερη επιλογή για την υγεία του και τον πλανήτη πάντα στις πιο προσιτές τιμές.

- Πότε αναμένετε να ξεκινήσουν οι δράσεις στο Lidl House Athens;

Είμαστε πια στην τελική ευθεία. Αναμένουμε να ανοίξουμε επίσημα τις πόρτες μας τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, το Lidl House Athens θα επεκταθεί σύντομα και ψηφιακά, ώστε όλη αυτή η γνώση και οι εμπειρίες να είναι διαθέσιμες σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα. Στρώνουμε ένα μεγάλο, φιλόξενο τραπέζι και ανυπομονούμε να σας υποδεχθούμε όλους!