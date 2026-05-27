Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια «στιγμή συνεπειών» καθώς η Ρωσία «στοχεύει ανελέητα» κρίσιμες υποδομές, προειδοποιεί η μεγαλύτερη υπηρεσία κατασκοπείας της χώρας.

Η διευθύντρια του GCHQ, Αν Κιστ-Μπάτλερ, θα εκθέσει τις απειλές που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και τα μέτρα που πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους, κατά την εναρκτήρια δημόσια ομιλία της την Τετάρτη.

Σε αποσπάσματα από την ομιλία της, η Κιστ-Μπάτλερ ξεχωρίζει τη Ρωσία επειδή «στοχεύει κρίσιμες υποδομές, δημοκρατικές διαδικασίες, εφοδιαστικές αλυσίδες και την εμπιστοσύνη του κοινού».

Οι κατηγορίες εναντίον της Μόσχας

Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί για μια σειρά κατασκοπευτικών συνωμοσιών σε βρετανικό έδαφος και, πιο πρόσφατα, για τη διεξαγωγή ενός ακήρυκτου «υβριδικού πολέμου» εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η Κιστ-Μπάτλερ αναφέρει ότι το GCHQ εργάζεται ακούραστα για να αποκρούσει κυβερνοεπιθέσεις και να αντιμετωπίσει αυτό που η ίδια αποκαλεί «απερίσκεπτες δολιοφθορές και απόπειρες δολοφονίας».

Η ίδια προσθέτει ότι: «Απέναντι σε μια τέτοια επιθετικότητα και χάος, το GCHQ εργάζεται ακούραστα με εταίρους από τις υπηρεσίες πληροφοριών και την Άμυνα για να υποβαθμίσει και να μειώσει τη ρωσική απειλή».

Το Κρεμλίνο, το οποίο αρνείται την ευθύνη, έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του πρώην αξιωματικού της KGB, Αλεξάντρ Λιτβινένκο, με τη χρήση ραδιενεργού πολωνίου που έριξαν στο τσάι του σε ξενοδοχείο του Λονδίνου το 2006.

Κατηγορήθηκε επίσης για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην αξιωματικού των ρωσικών στρατιωτικών πληροφοριών, Σεργκέι Σκριπάλ, στο Σάλσμπερι το 2018, με τη χρήση του θανατηφόρου νευροπαραλυτικού παράγοντα Νόβιτσοκ (Novichok), ο οποίος είχε απλωθεί στο χερούλι της εξώπορτάς του.

«Υβριδικός πόλεμος» μετά την Ουκρανία

Πιο πρόσφατα, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, η Μόσχα κατηγορείται για τη διεξαγωγή ενός «υβριδικού πολέμου» εναντίον των δυτικών χωρών.

Στην ομιλία της, η επικεφαλής του GCHQ αναμένεται να πει: «Καθώς παραμένουμε σταθεροί στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, ο Πούτιν οπισθοχωρεί στο πεδίο της μάχης».

Εκατοντάδες σκάφη του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου» έχουν επίσης εισέλθει στα βρετανικά ύδατα από τότε που ο πρωθυπουργός απείλησε να τα αναχαιτίσει νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με ανάλυση του BBC Verify.

Η Κίνα, θα πει η ίδια, είναι πλέον μια υπερδύναμη στην επιστήμη και την τεχνολογία, με εξελιγμένες δυνατότητες «στις υπηρεσίες πληροφοριών, του κυβερνοχώρου και του στρατού της».

Όσον αφορά τις παγκόσμιες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την τεχνολογία, αναφέρει ότι τα περιθώρια στενεύουν προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του να παραμείνουν μπροστά. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «το έδαφος κάτω από τα πόδια μας» που μετακινείται.

Η ίδια θεωρεί τη συνεργασία με την τεχνολογική βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, ακόμη και με το κοινό, ως κλειδί για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην κυβερνοασφάλεια.

Το GCHQ αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του στην καταπολέμηση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που στοχεύουν ευάλωτες βρετανικές εταιρείες με επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και λογισμικό λυτρωμικού (ransomware).

Υιοθετώντας τη φράση «από τις αίθουσες συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων μέχρι τα σαλόνια των σπιτιών», η Κιστ-Μπάτλερ προτρέπει τους πάντες να μεριμνήσουν για τη δική τους κυβερνοασφάλεια.

«Στο σπίτι, αυτό σημαίνει τη λήψη σημαντικών μέτρων τώρα για την αντικατάσταση των κωδικών πρόσβασης (passwords) με ψηφιακά κλειδιά πρόσβασης (passkeys), και για την ευρύτερη κοινωνία, σημαίνει την ενσωμάτωση της ασφάλειας στον σκληρό πυρήνα των νέων τεχνολογιών, την προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων και την ανάδειξη της κυβερνοασφάλειας σε ζήτημα 10 φορές πιο επείγον», θα πει.

Η ομιλία πρόκειται να εκφωνηθεί από το Bletchley Park, την αρχική έδρα της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τι είναι το GCHQ

Το GCHQ -συντομογραφία του Government Communications Headquarters (Κυβερνητικό Αρχηγείο Επικοινωνιών)- είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις κατασκοπευτικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις άλλες δύο να είναι η Υπηρεσία Ασφαλείας (MI5) και η Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών (MI6).

Με έδρα το Τσέλτεναμ και στεγαζόμενο σε ένα τεράστιο, κυκλικό κτίριο γνωστό ως «το Ντόνατ» (The Doughnut), το GCHQ επικεντρώνεται στην κυβερνοασφάλεια και τη συλλογή πληροφοριών από σήματα (signals intelligence).

Λόγω της εστίασής του στην τεχνολογία αιχμής, απορροφά τη μερίδα του λέοντος από τον εθνικό προϋπολογισμό για τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.