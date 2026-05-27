Σε φάση έντονων εξελίξεων βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και να προχωρούν σε κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν επίπεδο το ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πιο «ζεστή» υπόθεση αφορά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη συμφωνήσει με τους Πειραιώτες και απομένουν τα τυπικά για την επίσημη ανακοίνωση. Μετά τη διετία του στην Αλ Καλίτζ, ο Φορτούνης ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Πειραιά, υπογράφοντας πιθανότατα διετές συμβόλαιο και μπαίνοντας άμεσα στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, προσφέροντας εμπειρία, ποιότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, προχωρημένες είναι και οι επαφές για τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκεται πολύ κοντά στο να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα», με τον Ολυμπιακό να έχει κινηθεί αποφασιστικά τις τελευταίες ημέρες. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρη εικόνα για τον ρόλο που θέλει να του δώσει, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν μέσο που μπορεί να δώσει ένταση, κυκλοφορία και ισορροπία στον άξονα. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως η υπόθεση οδεύει προς θετική κατάληξη.

Παράλληλα, στο μεταγραφικό κάδρο παραμένει ο Μπράιαν Χιλ. Ο 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα, που ανήκει στο City Group, απασχολεί για τρίτη φορά τον Ολυμπιακό, με τις συνθήκες αυτή τη φορά να δείχνουν πιο ευνοϊκές. Ο υποβιβασμός της ισπανικής ομάδας αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει «παράθυρο» για την περίπτωσή του, παρότι πρόκειται για μία απαιτητική και οικονομικά δύσκολη μεταγραφή. Ο Χιλ διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Μεντιλίμπαρ για τα άκρα, με ταχύτητα, δημιουργία και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός.

