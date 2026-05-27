Γιατί δυσκολεύεται ο Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με το Ιράν αποδεικνύεται μέχρι στιγμής ελάχιστα επιτυχής, με τον αμερικανικό λαό να εκτιμά πλέον ότι ακόμη και το τέλος της σύγκρουσης δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων στις ΗΠΑ δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί. Εξαρχής εμφανίζονταν αντίθετοι με τον πόλεμο, δεν πίστευαν ότι η σύγκρουση θα έφερνε θετικά αποτελέσματα, ενώ δεν προσδοκούσαν ουσιαστικές παραχωρήσεις από την πλευρά του Ιράν. Με απλά λόγια, δεν εμπιστεύονται ότι ο Τραμπ διαθέτει μια βιώσιμη στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Αν το Ιράν επιμείνει στη σκληρή γραμμή του, ανακύπτει το ερώτημα τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ για να διασώσει τη δημοτικότητά του και να τερματίσει τη σύγκρουση προτού εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι περισσότερες μετρήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη επιθυμεί απλώς την άμεση λήξη των εχθροπραξιών.

Χαρακτηριστική είναι η δημοσκόπηση του Fox News, η οποία έδειξε ότι μόλις το 39% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων επιθυμεί οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ να διαρκέσουν όσο χρειαστεί για την επίτευξη των αμερικανικών στόχων, την ώρα που το 61% προτιμά ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Παράλληλα, έρευνα των New York Times και του Siena College κατέγραψε ότι το 52% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ζητά από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ακόμη και αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με μόλις το 37% να τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των επιχειρήσεων σε περίπτωση αδιεξόδου.

Οι προσδοκίες για την έκβαση του πολέμου είναι εξίσου χαμηλές. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα των Times και του Siena College, μόλις το 22% πιστεύει ότι ο πόλεμος θα είναι πολύ επιτυχής στην εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το 18% θεωρεί ότι η επιχείρηση θα είναι αρκετά επιτυχής, ενώ το 50% περιμένει ότι θα αποτύχει.

Την ίδια δυσπιστία αποτυπώνει και δημοσκόπηση των Washington Post και ABC News, όπου το 65% των Αμερικανών δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο πως μια ενδεχόμενη συμφωνία θα εμπόδιζε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Επιπλέον, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων σε έρευνα του Pew Research Center εμφανίζονται από «κάπως» έως «λιγότερο» σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα επιτύχει τελικά τους αντικειμενικούς της σκοπούς.

Όμως, ακόμη κι αν επιτευχθεί μια συμφωνία με ευνοϊκούς όρους για την Ουάσιγκτον, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα θεωρήσουν ότι η σύγκρουση άξιζε τις θυσίες. Στη δημοσκόπηση των Times και του Siena College, το 55% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, έναντι του 21%, δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος τελικά δεν αξίζει το κόστος του.

Οι πολίτες προβλέπουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις σε πολλαπλά μέτωπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Washington Post και του ABC, το 61% των ερωτηθέντων, έναντι μόλις του 11%, πιστεύει ότι ο πόλεμος έχει αυξήσει τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων. Την ίδια στιγμή, το 56% των πολιτών, έναντι του 12%, αναφέρει ότι η σύγκρουση έχει θέσει σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ, ενώ το 49% εκτιμά ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή θα επιδεινωθεί περαιτέρω, με μόνο το 21% να διαφωνεί.

Ακόμη κι αν ο Τραμπ διαψεύσει τις προβλέψεις και επιτύχει μια ευνοϊκή για τις ΗΠΑ συμφωνία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαθύτερο πρόβλημα: την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN δείχνει ότι μόλις το 20% των Αμερικανών έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον πρόεδρο για τη διαχείριση του ιρανικού ζητήματος, ενώ το 59% του έχει λίγη έως καθόλου εμπιστοσύνη.

Αυτό έχει αναγκάσει τον Τραμπ να χαμηλώσει τους τόνους. Ενώ αρχικά επέμενε αποκλειστικά σε μια «άνευ όρων παράδοση», στη συνέχεια μετακινήθηκε στη θέση ότι οι κύριοι στόχοι του είναι ο οριστικός τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος και η διακοπή της χρηματοδότησης οργανώσεων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ από την Τεχεράνη. Ωστόσο, με βάση τους τρέχοντες όρους των διαπραγματεύσεων, αυτός ο στόχος δεν συγκεντρώνει πιθανότητες επιτυχίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως υπέπεσε σε δύο στρατηγικά σφάλματα από την αρχή: δεν διέθετε ένα σαφές, ρεαλιστικό πλάνο για τον τερματισμό του πολέμου και απέτυχε να «πουλήσει» επαρκώς την αναγκαιότητά του στον αμερικανικό λαό. Αντίθετα, έθεσε τον πήχη της επιτυχίας τόσο ψηλά, που πλέον είναι αδύνατον να τον ξεπεράσει χωρίς να επιστρέψει σε εχθροπραξίες μεγάλης κλίμακας και να παρατείνει τη σύγκρουση — μια προοπτική με την οποία οι Αμερικανοί διαφωνούν κάθετα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η υποχώρηση στις απαιτήσεις ίσως είναι η καλύτερη επιλογή του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

