Πολεμικές ιαχές από το Κρεμλίνο ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός από την Ουάσινγκτον. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα διεμήνυσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα θεωρήσει απαράδεκτη την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία ή την κατασκευή ξένων στρατιωτικών βάσεων εκεί.

Μια τέτοια δραστηριότητα θα σήμαινε την άμεση εμπλοκή ξένων χωρών σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία, προειδοποίησε η Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα εάν κάποια χώρα επιχειρήσει να αναπτύξει τα στρατεύματά της».

Πρόσθεσε ότι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών «ισοδυναμούν με υποκίνηση πολέμου με βάση τον επινοημένο μύθο ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις απειλούνται από τη Ρωσία».



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτόν τον μήνα να δανειστεί έως και 150 δισεκατομμύρια ευρώ για τις κυβερνήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο ενός σχεδίου επανεξοπλισμού, καθώς η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι σίγουρη για την προστασία των ΗΠΑ.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι με βάση το πακέτο προτάσεων θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρωπαϊκή άμυνα.



Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα σχέδια της φον ντερ Λάιεν ισοδυναμούν με «την υποκίνηση πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο».



Η Ρωσίδα αξιωματούχος απάντησε στις ευρωπαϊκές αναφορές ότι η Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, απειλεί τώρα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.



Είπε ότι η Ευρώπη «διαδίδει ψευδείς αφηγήσεις» για τη λεγόμενη ρωσική απειλή: «αυτή είναι μια σκόπιμα επινοημένη ιστορία που βασίζεται στη ρωσοφοβία που προωθείται από ανεπαρκείς αξιωματούχους των Βρυξελλών».

