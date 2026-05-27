Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας έκρινε ότι ξενοδοχείο πέντε αστέρων στις Δολομιτικές Άλπεις ενήργησε νόμιμα, όταν αρνήθηκε να παρέχει νερό της βρύσης σε τουρίστρια.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ανεπιτυχώς ότι «το νερό είναι φυσικός πόρος και παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα», όταν σερβιτόρος τής πρόσφερε μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό αξίας 7 ευρώ στο εστιατόριο του πεντάστερου ξενοδοχείου Hotel Sassongher στην Κορβάρα το 2019.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας απέρριψε το αίτημά της για αποζημίωση ύψους 2.700 ευρώ για ψυχική οδύνη και οικονομική ζημία, όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σίλβιο Μπελάρντι, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το ξενοδοχείο, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere Alto Adige ότι το δικαστήριο έκρινε πως «δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής νερού της βρύσης». Τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε καταθέσει αρχικά την αγωγή σε κατώτερο δικαστήριο της Ρώμης. Δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητά της ούτε το υπόβαθρό της.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της ως καταναλώτρια, όταν το προσωπικό αρνήθηκε το αίτημά της για νερό της βρύσης, λέγοντας ότι αυτό αποτελούσε βασικό μέρος των υπηρεσιών του ξενοδοχείου και το παρομοίασε με το «να βρίσκεις ένα κρεβάτι με σεντόνια» και «σαπούνι στο μπάνιο».

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου απέρριψαν τον ισχυρισμό της, κρίνοντας ότι οι ιταλικοί νόμοι και κανονισμοί δεν υποχρεώνουν τα καταστήματα να παρέχουν νερό της βρύσης στους επισκέπτες και ότι η απόφαση για τη σερβίρισμά του εναπόκειται στο εκάστοτε κατάστημα.

Αντίθετα, τα καταστήματα με άδεια λειτουργίας σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία υποχρεούνται από τον νόμο να σερβίρουν δωρεάν πόσιμο νερό κατόπιν αιτήματος.

Πηγή: skai.gr

