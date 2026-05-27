«Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία»: Ο Καμμένος σχολιάζει με ΕΔΕΣ την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ανάρτηση με νόημα λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο – «Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», όπως έγραψε

Καμμένος

Το πρώτο δημόσιο σχόλιό του για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) έκανε ο Πάνος Κάμμένος, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο.

Ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του πρώην πρωθυπουργού  ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ φωτογραφία με λογότυπο που έγραφε «ΕΔΕΣ» και συνοδευόταν από τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία».

«Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», σημείωσε με νόημα ο κ. Καμμένος, αναφερθείς στην επιλογή της ονομασίας του νέου κόμματος.

