Το πρώτο δημόσιο σχόλιό του για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) έκανε ο Πάνος Κάμμένος, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο.

Ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του πρώην πρωθυπουργού ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ φωτογραφία με λογότυπο που έγραφε «ΕΔΕΣ» και συνοδευόταν από τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία».

«Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», σημείωσε με νόημα ο κ. Καμμένος, αναφερθείς στην επιλογή της ονομασίας του νέου κόμματος.

