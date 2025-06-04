Περίπου 20.500 άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν μια μεγάλη περιοχή στο κέντρο της Κολωνίας ώστε οι ειδικοί να μπορέσουν να απενεργοποιήσουν τρεις βόμβες που δεν έχουν εκραγεί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι αμερικανικές βόμβες ανακαλύφθηκαν τη Δευτέρα σε ένα ναυπηγείο στη γειτονιά Ντόιτς.

Οι βόμβες που δεν έχουν εκραγεί εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο και η πόλη έχει αποκλειστεί σε μια ακτίνα 1.000 μέτρων, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Σπίτια, καταστήματα, ξενοδοχεία και σχολεία έχουν λάβει εντολή να εκκενωθούν, καθώς και ένα μεγάλο νοσοκομείο και ένας σημαντικός σιδηροδρομικός σταθμός.

«Εάν αρνηθείτε, θα σας συνοδεύσουμε από το σπίτι σας -αν χρειαστεί με τη βία- μαζί με την αστυνομία», ανέφεραν οι αρχές.

Στους κατοίκους ειπώθηκε ότι αν αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά την έναρξη της εκκένωσης, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα.

Μερικοί ασθενείς εντατικής θεραπείας έλαβαν βοήθεια με ασθενοφόρα από το Νοσοκομείο Eduardus.

Η υπηρεσία εξουδετέρωσης βομβών της χώρας σχεδιάζει να διασπάσει τις βόμβες των δέκα τόνων (10.000 κιλών) και των 20 τόνων (20.000 κιλών) την Τετάρτη, αλλά δεν θα είναι δυνατό να το κάνει μέχρι να φύγουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής για τη δική τους ασφάλεια, ανέφερε η πόλη.

Η εκκένωση στις συνοικίες της Παλιάς Πόλης και του Ντόιτς ξεκίνησε με αξιωματούχους να πήγαιναν πόρτα-πόρτα για να πουν στους ανθρώπους ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στις δημόσιες μεταφορές παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα, καθώς όλοι οι δρόμοι στην περιοχή έκλεισαν, πολλά δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν και ο σιδηροδρομικός σταθμός Messe/Deutz έκλεισε από τις 08:00 τοπική ώρα (07:00 BST).

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει δύο κέντρα υποδοχής για άτομα που δεν έχουν πού να πάνε κατά την περίοδο εκκένωσης.

Στους κατοίκους ζητήθηκε να «παραμείνουν ψύχραιμοι», να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους και τυχόν απαραίτητα φάρμακα και να φροντίζουν τα κατοικίδιά τους.

Το αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν κανονικά, αλλά το ταξίδι προς το αεροδρόμιο με τρένο ή οδικώς ενδέχεται να είναι δύσκολο.

