Η Ιαπωνία θα εντείνει τις προσπάθειές της για την προσέλκυση ερευνητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τις μεταβαλλόμενες πολιτικές της κυβέρνησης των ΗΠΑ που αφορούν την ακαδημαϊκή εργασία, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Σιγκέρου Ισίμπα.

Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν προσκλήσεις σε «εξαιρετικούς ξένους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ... καθώς οι αλλαγές πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ισίμπα στο επιστημονικό συμβούλιο της κυβέρνησης.

Τα ιαπωνικά πανεπιστήμια έχουν προσφέρει μια σειρά από κίνητρα -συμπεριλαμβανομένων απαλλαγών από τα δίδακτρα, ερευνητικές επιχορηγήσεις και βοήθεια με την οργάνωση του ταξιδιού- για να προσελκύσουν φοιτητές που έχουν πληγεί από την καταστολή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

