Κρεμλίνο: Η Μόσχα περιμένει από το Κίεβο άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Ουκρανία δεν έχει ανταποκριθεί σε πολλές προτάσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για έναρξη άμεσων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, και δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχει στην τριήμερη εκεχειρία που κήρυξε για τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι η έναρξη των συνομιλιών είναι ο πρωταρχικός στόχος της Μόσχας, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να απαντήσει στην πρόταση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία 30 ημερών χωρίς να διευθετήσει όλες τις "λεπτομέρειες", μετέδωσαν τα πρακτορεία, την ώρα που ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ απειλούσε χώρες του ΝΑΤΟ με "πυρηνική εκδίκηση".

"Ο πρόεδρος Πούτιν ήταν εκείνος που επανειλημμένως δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη χωρίς καμία προϋπόθεση να ξεκινήσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής λάβει απάντηση από το καθεστώς του Κιέβου", είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Χθες Δευτέρα, ο Πούτιν κήρυξε τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία από τις 8 ως τις 10 Μαΐου, όταν η Ρωσία έχει προγραμματίσει πολυτελείς εορτασμούς για την 80ή επέτειο της νίκης της επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, διερωτήθηκε γιατί η Μόσχα δεν συμφωνεί στην έκκλησή της για εκεχειρία τουλάχιστον 30 ημερών με άμεση ισχύ.

"Δίνουμε αξία στις ζωές των πολιτών μας και όχι στις παρελάσεις", δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οπως είπε ο Πεσκόφ, είναι "πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος" αν η Ουκρανία προτίθεται να συμμετάσχει στην εκεχειρία.

Η Ουκρανία και η Ρωσία εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που έφεραν εκρηκτικά, ύστερα από τρία και πλέον χρόνια από τη ρωσική εισβολή που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θύματα.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται εν μέσω διπλωματικής δραστηριότητας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιθυμεί να βάλει γρήγορα τέλος στις εχθροπραξίες που ξεκίνησαν από τη Μόσχα, τη στιγμή που το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι «μπλοκάρει» τις προσπάθειες του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

«Μια μόνο εντολή από τον Πούτιν και τα πυρά θα μπορούσαν να σταματήσουν», δήλωσε σήμερα ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ στο Telegram.

Εκατέρωθεν επιθέσεις με drones

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που έφεραν εκρηκτικά, ύστερα από τρία και πλέον χρόνια από τη ρωσική εισβολή που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θύματα.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται εν μέσω διπλωματικής δραστηριότητας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιθυμεί να βάλει γρήγορα τέλος στις εχθροπραξίες που ξεκίνησαν από τη Μόσχα, τη στιγμή που το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι «μπλοκάρει» τις προσπάθειες του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

«Μια μόνο εντολή από τον Πούτιν και τα πυρά θα μπορούσαν να σταματήσουν», δήλωσε σήμερα ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ στο Telegram.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.