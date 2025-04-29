Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στην Τζαραμάνα, προάστιο της Δαμασκού όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι δρούζοι, μετά τη δημοσίευση ηχογράφησης στην οποία ένα μέλος της θρησκευτικής αυτής μειονότητας φέρεται να προσβάλει τον προφήτη Μωάμεθ, ανακοίνωσαν σήμερα διασώστες, πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και μη κυβερνητική οργάνωση.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε έναν μήνα μετά τις σφαγές εις βάρος της μειονότητας των αλαουιτών στη Συρία, όπου ένας συνασπισμός ισλαμιστών κατέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν επίθεση» εναντίον του προαστίου Τζαραμάνα της Δαμασκού, η πλειονότητα των κατοίκων του οποίου είναι δρούζοι, μετά την ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηχητικού μηνύματος το οποίο φέρεται να ηχογράφησε δρούζος και το οποίο κρίθηκε βλάσφημο προς το ισλάμ.

Ωστόσο, πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας επεσήμαναν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν τη νύκτα όταν ένοπλοι από τη γειτονική πόλη Μαλίχα και άλλες σουνιτικές περιοχές επέδραμαν στη Τζαραμάνα.

Διασώστες δήλωσαν ότι από τις συγκρούσεις, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν μικρά και μεσαία όπλα, σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο μέλη της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Συρίας, μια νέα δύναμη στην οποία έχουν ενταχθεί κυρίως πρώην αντάρτες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών Μουστάφα αλ Άμπντο.

Ο Άμπντο διέψευσε ότι ένοπλοι επιτέθηκαν στη Τζαραμάνα, επισημαίνοντας ότι πολίτες που εξοργίστηκαν από το ηχητικό μήνυμα πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έγιναν στόχος πυροβολισμών από ομάδες δρούζων.

Πολλοί κάτοικοι της Τζαραμάνα που μίλησαν τηλεφωνικά με το AFP δήλωσαν ότι άκουσαν ανταλλαγές πυρών στη διάρκεια της νύκτας.

«Δεν γνωρίζαμε τι συνέβαινε, φοβηθήκαμε ότι η Τζαραμάνα θα γίνει θέατρο πολέμου», δήλωσε ο Ρίχαμ Ουακάφ εργαζόμενος σε ΜΚΟ.

Τοπικοί μαχητές αναπτύχθηκαν στους δρόμους και τις εισόδους της συνοικίας ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, επεσήμανε ένας από αυτούς τους ενόπλους, ο Τζαμάλ.

«Η Τζαραμάνα δεν έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο εδώ και χρόνια», πρόσθεσε. «Κανονικά η πόλη είναι γεμάτη ζωή, αλλά σήμερα έχει νεκρώσει, όλοι είναι στα σπίτια τους».

Σήμερα το πρωί κάποια καταστήματα είχαν ανοίξει, αλλά οι δρόμοι της Τζαραμάνα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Δαμασκού, όπου ζουν και χριστιανοί, ήταν άδειοι.

Σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές θρησκευτικές αρχές των δρούζων «επέκριναν έντονα την αδικαιολόγητη ένοπλη επίθεση εναντίον της Τζαραμάνα (…) που είχε στόχο αθώους πολίτες». Παράλληλα επέρριψαν στις συριακές αρχές «την πλήρη ευθύνη για όσα συνέβησαν και για οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης».

«Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μία από τις πλέον θεμελιώδεις προτεραιότητες του κράτους και των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Εξάλλου οι θρησκευτικές αρχές των δρούζων επέκριναν «οποιαδήποτε προσβολή του προφήτη Μωάμεθ» και διαβεβαίωσαν ότι το ηχητικό μήνυμα είναι πλαστό και έχει στόχο «να προκαλέσει εξέγερση».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας υπογράμμισε σήμερα «τη σημασία να γίνεται σεβαστή η δημόσια τάξη και να μην επιτραπεί να συρθούμε σε ενέργειες που τη διαταράσσουν».

Πρόσθεσε ότι ερευνά το «βλάσφημο» μήνυμα «εις βάρος του προφήτη» Μωάμεθ για να εντοπιστεί ποιος το ανήρτησε και να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.

Οι δρούζοι, παρακλάδι του ισλάμ, ζουν κυρίως στον Λίβανο, τη Συρία και το Ισραήλ.

Μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου το Ισραήλ έχει αυξήσει τις χειρονομίες ανοίγματος προς τη μειονότητα αυτή.

Στις αρχές Μαρτίου, έπειτα από ταραχές στη Τζαραμάνα, το Ισραήλ απείλησε με στρατιωτική παρέμβαση αν οι νέες συριακές αρχές επιτεθούν στους δρούζους. Αξιωματούχοι της μειονότητας αμέσως απέρριψαν τις δηλώσεις αυτές και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους προς την ενότητα της Συρίας.

Αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, που ανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος, κατέλαβε την εξουσία στη Συρία, η διεθνής κοινότητα έχει εντείνει τις εκκλήσεις της για προστασία των μειονοτήτων.

Στις αρχές Μαρτίου σημειώθηκαν σφαγές στις ακτές της δυτικής Συρίας εις βάρος της μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει και ο Άσαντ. Τουλάχιστον 1.700 άμαχοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

