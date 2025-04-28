Ζελένσκι: «Ο κόσμος δεν θέλει να περιμένει την 8η Μαΐου για την κατάπαυση του πυρός» - Νέα έκκληση για εκεχειρία 30 ημερών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο κόσμος δεν θέλει να περιμένει μέχρι τις 8 Μαΐου για να ισχύσει για λίγες μόνο ημέρες η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

«Για κάποιο λόγο, όλοι πρέπει να περιμένουν τις 8 Μαΐου και μόνο τότε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να εξασφαλιστεί η ηρεμία για τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της παρέλασης», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Εκτιμούμε τις ζωές των ανθρώπων και όχι τις παρελάσεις. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος πιστεύει ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε την 8η Μαΐου. Και η κατάπαυση του πυρός δεν πρέπει να είναι για λίγες ημέρες μόνο και να συνεχιστούν οι δολοφονίες μετά», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ζήτησε «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες» ώστε να υπάρξει «βάση για πραγματική διπλωματία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις έχει γίνει ισχυρότερη και πιο δίκαιη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.