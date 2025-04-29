Η εμπιστοσύνη των Φινλανδών στις εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ μειώθηκε σημαντικά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Φινλανδία, που μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, εντάχθηκε στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία τον Απρίλιο του 2023, έπειτα από δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας.

Μόνο το 32% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως οι εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ αποτελούν μέσο αποτροπής ώστε κανείς να μην τολμήσει να προκαλέσει ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με την έρευνα του Φινλανδικού Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και τις Οικονομικές Πολιτικές (EVA).

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει μείωση 21 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το φθινόπωρο του 2023, όταν είχε τεθεί η ίδια ερώτηση σε έρευνα του EVA.

«Η εμπιστοσύνη στις εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον τόσο προφανής όσο προηγουμένως. Πίσω από αυτή την αλλαγή κρύβεται η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ», σημειώνει το EVA.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι χώρες του ΝΑΤΟ που δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνα δεν θα λάβουν απαραίτητα υποστήριξη στην άμυνά τους, «δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους Φινλανδούς», λέει ο Σάμι Μετέλινεν, διευθυντής ερευνών αυτού του κέντρου σκέψης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου.

Τα δύο τρίτα των Φινλανδών εξακολουθούν να θεωρούν πως είναι θετική η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, όμως η υποστήριξη μειώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που είχε δημοσιοποιηθεί τον Νοέμβριο, υποχωρώντας στο πιο χαμηλό σημείο από τον Μάιο του 2022, όταν η σκανδιναβική χώρα ζήτησε την ένταξή της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς.

Η έρευνα δείχνει επίσης πως το 53% των ερωτηθέντων δεν πιστεύουν πως η ένταξη διασφαλίζει ότι άλλες χώρες «θα βοηθούσαν στη Φινλανδία σε περίπτωση πραγματικής κρίσης». Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και σε αυτήν συμμετείχαν 2.070 άτομα ηλικίας από 18 έως 79 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

