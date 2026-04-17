Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας αναφορά σε προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με εγκαταστάσεις παραγωγής drones σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Βρετανία.

Το υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη κατά των ευρωπαϊκών σχεδίων για ενίσχυση των προμηθειών drones προς την Ουκρανία και δημοσίευσε λίστα με εργοστάσια και επιχειρήσεις που, όπως υποστηρίζει, κατασκευάζουν drones ή εξαρτήματα drones.

Στη λίστα περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις στη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Ισραήλ και την Τουρκία.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η λίστα αυτή ισοδυναμεί με κατάλογο πιθανών στόχων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. «Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε ήσυχοι, Ευρωπαίοι εταίροι!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν η δημοσιοποίηση της λίστας και τα σχόλια του Μεντβέντεφ σημαίνουν ότι η Ρωσία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πλήγματος στόχων στην Ευρώπη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έδωσε σαφή απάντηση.

«Οι χώρες αυτές εμπλέκονται ολοένα και πιο άμεσα στη σύγκρουση, στον πόλεμο γύρω από την Ουκρανία», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.