Γερμανία: Ο πόλεμος στο Ιράν φρενάρει την ανάπτυξη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σημαντική αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απειλώντας την οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας.

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών, επισημαίνει τον απότομο κίνδυνο στην ανάπτυξη και την οικονομική ισχύ της χώρας, ενώ υπογραμμίζει τις αυξανόμενες πιέσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026, μετά τη διόρθωση των κορυφαίων οικονομικών ινστιτούτων στο 0,6% από 1,0% προηγουμένως.

Ο πόλεμος στο Ιράν πυροδοτεί έκρηξη στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, βάζοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη επιστροφή της Γερμανίας στην ανάπτυξη.Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ενδέχεται να επιβραδύνουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη στη Γερμανία. «Ο πόλεμος έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την οικονομική μας ισχύ», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ αντικαγκελάριος, υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος των γερμανών Σοσιαλδημοκρατών στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. Ο Γερμανός υπουργός έκανε λόγο για πλήγμα στην πορεία επιστροφής της Γερμανίας στην ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι οι πιέσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν ενταθεί περαιτέρω.



Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό το Βερολίνο να περιορίσει σημαντικά τις προσδοκίες για ανάπτυξη στις εαρινές προβλέψεις την ερχόμενη εβδομάδα. Τον Ιανουάριο η γερμανική κυβέρνηση, ανέμενε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,0% για το 2026. Κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα έχουν ήδη διορθώσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους που βλέπουν αναιμική ανάπτυξη στο 0,6%.

Πηγή: Deutsche Welle

Στενά του Ορμούζ: Αχίλλειος πτέρνα της οικονομίαςΤο τελευταίο διάστημα η συγκυβέρνηση Συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο ανακοίνωσε ριζικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και για να αποτρέψει δυσανάλογη αύξηση των κοινωνικών εισφορών. «Οι τρέχουσες οικονομικές προβλέψεις υποδεικνύουν την ανάγκη για λήψη μέτρων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών. «Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις», για να επανέλθει η Γερμανία σε τροχιά ανάπτυξης, είπε, υπογραμμίζοντας ότι: «Είμαστε στάσιμοι οικονομικά και υπερβολικά γραφειοκρατικοί».Από τη πλευρά του ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζα Γιόαχιμ Νάγκελ, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η γερμανική οικονομία δεν θα διολισθήσει στην ύφεση: «Θα πρέπει να συμβούν πολλά για να εισέλθουμε σε ύφεση στην παρούσα φάση».Ο επικεφαλής της Μπούντεσμπανκ θεωρεί ότι οι κρατικές δαπάνες δισεκατομμυρίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενίσχυση της άμυνας θα δώσουν στην οικονομία την απαραίτητη ώθηση. Ο Γιόαχιμ Νάγκελ μίλησε ωστόσο για έντονο κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία, τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι η αχίλλειος πτέρνα της παγκόσμιας οικονομίας.Ζητούμενο η ενίσχυση της ΕυρώπηςΟ αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ επέκρινε για μια ακόμα φορά τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι στη Σύνοδο ασκήθηκε ανοιχτά κριτική στην Ουάσινγκτον: «Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε», είπε ο Γερμανός πολιτικός προσθέτοντας ότι η διένεξη θα πρέπει να επιλυθεί διπλωματικά.Σύμφωνα με τον αντικαγκελάριο, ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση της ΕΕ. Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε: «Δεν είμαι πλέον πρόθυμος να εξαρτώμαι από τις ιδιοτροπίες άλλων ή τις πολιτικές τους ενέργειες».Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα πρέπει να ενισχυθεί και η Ευρώπη οφείλει να γίνει πιο κυρίαρχη. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών συμμετείχε στην Ουάσιγκτον σε συνάντηση της ομάδας E6, η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές του έτους και περιλαμβάνει εκτός από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ολλανδία.Πηγή: dpa

