Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Ουαφίκ Σάφα, δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση «δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ» να αφοπλιστεί, λίγες ώρες πριν από την έναρξη μιας 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δηλώσει ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί βασική απαίτηση για περαιτέρω συνομιλίες με τη λιβανέζικη κυβέρνηση.

Ερωτηθείς για τον αφοπλισμό, ο Σάφα απάντησε: «Όχι πριν από μια σωστή εκεχειρία, μια πραγματική. Όχι πριν από την αποχώρηση του Ισραήλ. Πριν από την επιστροφή των κρατουμένων, πριν από την επιστροφή των εκτοπισμένων και πριν από την ανοικοδόμηση. Μέχρι τότε, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για τα όπλα της Χεζμπολάχ».

Η συνέντευξη, που πραγματοποιήθηκε σε μια κατοικημένη πολυκατοικία στη Βηρυτό, προσφέρει μια σπάνια ματιά στον συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του βασικού περιφερειακού της υποστηρικτή, του Ιράν, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο.

«Η Χεζμπολάχ και το Ιράν είναι δύο ψυχές σε ένα σώμα», είπε ο Σάφα. «Δεν μπορεί να υπάρξει Χεζμπολάχ χωρίς το Ιράν, ούτε Ιράν χωρίς τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη σχέση ως «θρησκευτική, νομική και ιδεολογική».

Η Χεζμπολάχ, μια σιιτική μουσουλμανική πολιτική και στρατιωτική οργάνωση, αντιτίθεται στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και πολλές άλλες χώρες.

Η οργάνωση συμμετείχε στην τελευταία σύγκρουση εκτοξεύοντας ρουκέτες προς το Ισραήλ στις αρχές Μαρτίου, δηλώνοντας ότι ανταποδίδει για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και τις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο από τον τελευταίο τους πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρές αεροπορικές επιδρομές και νέα χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι η εκστρατεία του θα συνεχιστεί μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Ερωτηθείς αν η Χεζμπολάχ δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα του Λιβάνου ή του Ιράν, ο Σάφα απάντησε: «Φυσικά, η Χεζμπολάχ λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του Λιβάνου».

Υποστήριξε ότι η ιρανική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης για εκεχειρία, έχει βοηθήσει τον Λίβανο στην τρέχουσα σύγκρουση. Ωστόσο, πολλοί Λιβανέζοι δηλώνουν ότι θέλουν τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την κατηγορούν ότι έσυρε τη χώρα σε σύγκρουση.

Και με τη Χεζμπολάχ να αρνείται να αφοπλιστεί και να επιμένει σε ευρύτερους όρους, και το Ισραήλ να διατηρεί τις δικές του απαιτήσεις ασφαλείας, οποιαδήποτε εκεχειρία ενδέχεται να αποδειχθεί απλώς μια παύση σε μια πολύ πιο μακροχρόνια σύγκρουση, υπογραμμίζει το BBC.

Πηγή: skai.gr

