Ευθείες απειλές κατά ευρωπαϊκών στόχων εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποιώντας ότι εργοστάσια παραγωγής drones για την Ουκρανία ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ρωσικών πληγμάτων.

Ο Μεντβέντεφ «ευχήθηκε» καλό ύπνο στους «Ευρωπαίους εταίρους», μετά τη δημοσίευση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λίστας με διευθύνσεις εγκαταστάσεων παραγωγής drones για την Ουκρανία στην Ευρώπη.

Μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου απέναντι στη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας, η Ουκρανία διαθέτει αποδεδειγμένη επιχειρησιακά τεχνογνωσία σε drones αναχαίτισης και έχει αναπτύξει πρωτοποριακή τεχνολογία αντιαεροπορικής άμυνας, ωστόσο δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για να αυξήσει την παραγωγή σε επίπεδα που θα της επέτρεπαν να αξιοποιήσει πλήρως το πλεονέκτημά της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν να ενισχύουν ένα ταμείο που επιτρέπει την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, κυρίως του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, το οποίο μπορεί να αναχαιτίζει ρωσικούς πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους που πλήττουν αστικές περιοχές.

Ο Ζελένσκι προωθεί επίσης συμφωνίες για κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων drones και πυραύλων, ενώ πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ταχύτερα στην παροχή δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που έχει ήδη υποσχεθεί.

«Απρόβλεπτες συνέπειες»

Αμυντικοί αξιωματούχοι από περίπου 50 χώρες, που συμμετέχουν τακτικά σε συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, πραγματοποίησαν την Τετάρτη διαδικτυακή συνάντηση υπό την προεδρία του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους και του Βρετανού υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Πριν από τη συνεδρίαση, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει 120.000 drones στην Ουκρανία μέσα στο έτος, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα παράδοση τέτοιων συστημάτων, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα αποστολής.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αυξήσουν την παραγωγή drones για την Ουκρανία αποτελεί «σκόπιμο βήμα που οδηγεί σε απότομη κλιμάκωση της στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και σε σταδιακή μετατροπή αυτών των χωρών σε στρατηγικό μετόπισθεν της Ουκρανίας».

Το υπουργείο προειδοποίησε ότι επιθέσεις κατά της Ρωσίας με drones που κατασκευάζονται στην Ευρώπη για την Ουκρανία ενέχουν «απρόβλεπτες συνέπειες». «Αντί να ενισχύουν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, οι ενέργειες των Ευρωπαίων ηγετών τα εμπλέκουν ολοένα και περισσότερο σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία», ανέφερε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι δημοσίευσε κατάλογο με υποκαταστήματα ουκρανικών εργοστασίων παραγωγής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Τσεχία, καθώς και εργοστάσια παραγωγής εξαρτημάτων στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Τσεχία, το Ισραήλ και την Τουρκία.

«Το ευρωπαϊκό κοινό θα πρέπει όχι μόνο να κατανοήσει σαφώς τις πραγματικές αιτίες των απειλών κατά της ασφάλειάς του, αλλά και να γνωρίζει τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες των “ουκρανικών” και “κοινών” επιχειρήσεων που παράγουν drones και εξαρτήματα για την Ουκρανία στο έδαφος των χωρών τους», ανέφερε το υπουργείο.



Πηγή: skai.gr

