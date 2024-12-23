Μπάιντεν προς Τραμπ: «Το αποδυναμωμένο Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει με πυρηνική βόμβα»

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανησυχεί ότι ένα αποδυναμωμένο Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, προσθέτοντας ότι ενημέρωσε για τον κίνδυνο το επιτελείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Το Ιράν έχει υποστεί βαρύ πλήγμα στην περιφερειακή του επιρροή μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στους συμμάχους του, την παλαιστινιακή Χαμάς και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ ακολούθησε η πτώση, του ευθυγραμμισμένου με τα συμφέροντα της Τεχεράνης, Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.



Τα ισραηλινά πλήγματα στις ιρανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων κατασκευής πυραύλων και της αεράμυνας, έχουν μειώσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, τόνισε ο Σάλιβαν στο CNN.



«Δεν είναι περίεργο που υπάρχουν φωνές (στο Ιράν) που λένε: "Ε, ίσως πρέπει να πάμε για (να κατασκευάσουμε) ένα πυρηνικό όπλο τώρα... Ίσως πρέπει να επανεξετάσουμε το πυρηνικό μας δόγμα"», είπε ο Σάλιβαν.



Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό, αλλά έχει επεκτείνει τον εμπλουτισμό ουρανίου από την εποχή που ο Τραμπ, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία την περίοδο 2017-2021, αποχώρησε από μια συμφωνία με τις παγκόσμιες δυνάμεις που θα έθετε περιορισμούς στην πυρηνική του δραστηριότητα με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των κυρώσεων.



Ο Σάλιβαν σημείωσε ότι υπάρχει πλέον «πραγματικός κίνδυνος» το Ιράν να αναθεωρήσει τη θέση του ότι «δεν στοχεύουμε σε πυρηνικό όπλο».



Ο Τραμπ είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σε πρόσφατες επικοινωνίες του ότι ανησυχεί για την επίτευξη πυρηνικής ικανότητας από το Ιράν, ανέφερε η εφημερίδα.



Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μάικ Βαλτς, οι υποψήφιοι για υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, τηρούν σταθερά σκληρές θέσεις σε ό,τι αφορά το Ιράν.

Το Ιράν εξετάζει λαθρεμπόριο όπλων στη Χεζμπολάχ

Το ενδεχόμενο λαθρεμπορίου όπλων στη Χεζμπολάχ με πτήσεις προς Λίβανο εξετάζει στο μεταξύ η Τεχεράνη, καθώς οι χερσαίες διαδρομές που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν στη Συρία δεν είναι πλέον εφικτές.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times τη Δευτέρα, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος, με την επανέναρξη των πτήσεων μεταξύ Τεχεράνης και Βηρυτού, η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί να προσπαθήσει να μετατρέψει την πρωτεύουσα του Λιβάνου σε κέντρο για τις παραδόσεις της.



Η Δύση «ανησυχεί ότι το Ιράν έχασε [τη Δαμασκό ως] το ‘’αεροδρόμιό’’ της στην περιοχή για λαθρεμπόριο όπλων και τώρα προσπαθεί να μετατρέψει το αεροδρόμιο της Βηρυτού στο νέο του κόμβο επιμελητείας, όπως έκανε στη Συρία», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.



Σημείωσε δε ότι αυτό «θα μπορούσε να οδηγήσει στην επόμενη κλιμάκωση».



Πρόσφατα, το νέο καθεστώς των ανταρτών στη Συρία, με επικεφαλής τον αρχηγό των τζιχαντιστών Άχμεντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε την απόφασή του να εμποδίσει τους Ιρανούς να πετούν πάνω από τον ουρανό της Συρίας.



Πηγή: skai.gr

