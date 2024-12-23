Το υπέρογκο ποσό των 2,71 δισ. ευρώ μοίρασε φέτος η χριστουγεννιάτικη λοταρία στην Ισπανία, με τους μεγάλους νικητές να γιορτάζουν ξέφρενα με σαμπάνιες την Κυριακή.

Η χριστουγεννιάτικη λοταρία είναι μια παράδοση 200 ετών και γίνεται πριν τα Χριστούγεννα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και μέλη οργανώσεων αγοράζουν λαχεία, προτιμώντας συγκεκριμένους «τυχερούς» πωλητές ή αριθμούς.

Η μεγάλη κλήρωση πραγματοποιήθηκε χτες, Κυριακή, στο Theatre Royal της Μαδρίτης και μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Το κορυφαίο έπαθλο, που ονομάζεται El Gordo, κέρδισαν πολίτες από τη βόρεια πόλη Logroño. «Θα ήθελα το λαχείο να πάει στη Βαλένθια. Ειλικρινά, νομίζω ότι πρέπει να πάει στις πληγείσες περιοχές», είπε στην Guardian, αναφερόμενος στις πρόσφατες πλημμύρες, ο 25χρονος Vicent Jacinto.

Το απλό λαχείο κοστίζει 20 ευρώ και προσφέρει τη δυνατότητα να κερδίσει κανείς έως και 400.000 ευρώ.

Το κορυφαίο έπαθλο που είναι τουλάχιστον τα μισά χρήματα θα καταλήξει στη Μαδρίτη, αφού πολλά λαχεία έπεσαν σε έναν σύλλογο μπάσκετ της εργατικής γειτονιάς San Blas-Canillejas.

Τα νεαρά μέλη του συλλόγου και οι οικογένειές τους συγκεντρώθηκαν για να τραγουδήσουν και να χορέψουν υπό των ήχο των τυμπάνων, όπως κάνουν στο γήπεδο.

«Ξύπνησα αργά σήμερα και η μητέρα μου μπήκε στο δωμάτιό μου με τα λαχεία στα χέρια της ουρλιάζοντας σαν τρελή», είπε ο 28χρονος Diego Gala, προπονητής του συλλόγου.

Η λαχειοφόρος αγορά της Ισπανίας χρονολογείται από το 1812, όταν η χώρα βρισκόταν υπό γαλλική κατοχή κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων. Η κλήρωση καθιερώθηκε για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τον αγώνα για την ανεξαρτησία. Αυτές τις μέρες, τα έσοδα, αφότου αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα και οι πληρωμές, πηγαίνουν σε κοινωνικούς σκοπούς.

Πηγή: skai.gr

