Τραμπ: Δασμοί 25% σε όποια χώρα αγοράσει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι κάθε χώρα που αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Βενεζουέλα θα αντιμετωπίσει δασμό 25% σε κάθε εμπόριο που θα κάνει η χώρα αυτή με τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί αυτοί θα μπουν σε ισχύ στις 2 Απριλίου, ανέφερε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Βενεζουέλα ότι στέλνει μέλη της συμμορίας Tren de Aragua στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την Tren de Aragua ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση ενώ προσφάτως απέλασε φερόμενα μέλη της στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών στις 15 Μαρτίου ως απάντηση σε αυτό που ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι αποτελεί εισβολή της Tren de Aragua. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Tren de Aragua διεξάγει «παράτυπο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ήδη ανακαλέσει την άδεια που επέτρεπε στον αμερικανικό πετρελαϊκό γίγαντα Chevron να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα και αυξάνει τις απελάσεις μεταναστών υπηκόων της χώρας αυτής, αιτιολόγησε το τελευταίο του αυτό μέτρο γράφοντας στο δίκτυό του Truth Social ότι το Καράκας είναι «πολύ εχθρικό» απέναντι στις ΗΠΑ.

Με την είδηση των δασμών, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 1,5%.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ εξέδωσε μια εντολή 30 ημερών σταδιακής διακοπής της άδειας που χορηγούσε η αμερικανική κυβέρνηση στη Chevron από το 2022 για να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα και να εξάγει το πετρέλαιο της, αφού κατηγόρησε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ότι δεν σημειώνει πρόοδο στις εκλογικές μεταρρυθμίσεις και τις επιστροφές μεταναστών.

Μετά την ανακοίνωση των δασμών σήμερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έδωσε διορία στη Chevron έως τις 27 Μαϊου να σταματήσει τις δραστηριότητες και τις εξαγωγές της από τη Βενεζουέλα.

Αυτοί οι τιμωρητικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την ίδια ημέρα με τους «αμοιβαίους» δασμούς που ο Τραμπ δεσμεύτηκε να επιβάλει σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στις 2 Απριλίου ως «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Αυτοί οι νέοι δασμοί που στοχεύουν αγοραστές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να επηρεάσουν ιδιαίτερα την Ινδία και την Κίνα, ήδη στο στόχαστρο δασμολογικών μέτρων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Κίνα, η οποία είναι ήδη στόχος δασμών των ΗΠΑ, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου Βενεζουέλας, κύριου εξαγωγέα μέλους του ΟΠΕΚ. Τον Φεβρουάριο, η Κίνα έλαβε άμεσα και έμμεσα περίπου 503.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) αργού πετρελαίου και καυσίμων Βενεζουέλας, τα οποία αντιπροσώπευαν το 55% των συνολικών εξαγωγών.

Οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην Κίνα σε εισαγωγές ορισμένων τύπων πετρελαίου της Βενεζουέλας τα τελευταία χρόνια οδήγησαν σε μείωση του όγκου του αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας που έλαβαν Κινέζοι αγοραστές, κάτι που τελικά ανάγκασε την κρατική εταιρεία PDVSA να διευρύνει τις εκπτώσεις τιμών για να συνεχίσει να πωλεί στη σημαντικότερη αγορά της. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Κούβα και η Ινδία είναι άλλοι αγοραστές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Δεν έχει υπάρξει ακόμα αντίδραση από την κυβέρνηση Μαδούρο.

Ο μεγιστάνας ένοικος του Λευκού Οίκου έχει αναναγάγει τους δασμούς ως ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής, κοινωνικής, ακόμη και διπλωματικής πολιτικής του.

Στο μυαλό του πρώην κατασκευαστή ακινήτων, οι τελωνειακοί δασμοί είναι ένα παγκόσμιο όπλο που μπορεί ταυτόχρονα να φέρει πίσω τη βιομηχανία στις ΗΠΑ, να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα, να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, να ενισχύσει την απασχόληση και να δημιουργήσει μια πιο ευνοϊκή ισορροπία δυνάμεων για την Ουάσινγκτον στη διεθνή σκηνή.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βαλθεί να απελάσει μεγάλο αριθμό μεταναστών που κατηγορούνται ότι ανήκουν στη συμμορία Tren de Aragua, φτάνοντας στο σημείο να επικαλεστεί έναν νόμο του 18ου αιώνα που έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις πολέμου, που επιτρέπει τη σύλληψη και την ταχεία επιστροφή αλλοδαπών που θεωρούνται «εχθροί» των ΗΠΑ.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, είπε πρόσφατα ότι η συμμορία, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση», ενεργεί «για λογαριασμό του καθεστώτος Μαδούρο».

Αφού χρησιμοποίησε την απειλή δασμών για λίγο εναντίον της Κολομβίας για να αναγκάσει τη χώρα αυτή να δεχτεί επαναπατρισμό μεταναστών που είχαν εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε το ίδιο όπλο εναντίον του Καναδά και του Μεξικού ώστε αυτές οι χώρες να καταπολεμήσουν πιο αποτελεσματικά κατά της διακίνησης φαιντανύλης, ενός ισχυρού οπιοειδούς που προκαλεί σοβαρή κρίση υγείας στις ΗΠΑ.

Τελικά ανέστειλε ένα μεγάλο μέρος του δασμού 25% που αρχικά επέβαλε σε καναδικά και μεξικάνικα προϊόντα, παρόλο που το εμπόριο με τις δύο χώρες θεωρητικά επωφελείται από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού (CUSMA) που διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την πρώτη του θητεία.

Ο Τραμπ, από την άλλη, επέβαλε, για τους ίδιους λόγους, δασμό 20% σε κινεζικά προϊόντα, που προστίθεται σε αυτούς που ίσχυαν ήδη πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέβαλε επίσης δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου που εισέρχονται στη χώρα, αυτή τη φορά για να προστατεύσει την αμερικανική βιομηχανία χάλυβα από τον ξένο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από χώρες της Ασίας.

Το επόμενο βήμα του Τραμπ αναμένεται να είναι η εφαρμογή αμοιβαίων δασμών, που ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ από τις 2 Απριλίου.

Ωστόσο, οι αγορές αναμένουν ότι αυτές θα είναι μικρότερες από αυτές που έχουν ανακοινωθεί, εστιάζοντας στους κύριους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με πιθανές εξαιρέσεις για ορισμένους τομείς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να επιβάλει δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε ότι θα ανακοινώσει πολύ σύντομα δασμούς σε αυτοκινητοβιομηχανία, αλουμίνιο και φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι νέοι κλαδικοί δασμοί «μπορεί, ή όχι, να τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει «πολύ ασταθής».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν το λεγόμενο Δευτερογενές Δασμολόγιο στη χώρα της Βενεζουέλας, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι η Βενεζουέλα έχει στείλει σκόπιμα και δόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μυστικά, δεκάδες χιλιάδες υψηλού επιπέδου και άλλους εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους είναι δολοφόνοι και άνθρωποι πολύ βίαιου χαρακτήρα. Μεταξύ των συμμοριών που έστειλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Tren de Aragua, στην οποία έχει δοθεί ο χαρακτηρισμός «Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση». Βρισκόμαστε στη διαδικασία επιστροφής τους στη Βενεζουέλα - Είναι ένα μεγάλο έργο! Επιπλέον, η Βενεζουέλα υπήρξε πολύ εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Ελευθερίες που υποστηρίζουμε. Ως εκ τούτου, κάθε χώρα που αγοράζει πετρέλαιο και/ή φυσικό αέριο από τη Βενεζουέλα θα αναγκαστεί να πληρώσει δασμό 25% στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάθε εμπόριο που κάνει με τη χώρα μας. Όλα τα έγγραφα θα υπογραφούν και θα καταχωρηθούν, και οι δασμοί θ αμπουν σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2025, την Ημέρα Απελευθέρωσης της Αμερικής. Η ειδοποίηση αυτή δείχνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η Συνοριοφυλακή και όλες οι άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου εντός της χώρας μας έχουν ενημερωθεί. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Παραμένει σε ισχύ η δικαστική απόφαση που απαγορεύει προσωρινά την απέλαση Βενεζουελάνων μεταναστών

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ απέρριψε σήμερα το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να άρει την προσωρινή απαγόρευση που είχε επιβάλει ο ίδιος όσον αφορά τις απελάσεις Βενεζουελάνων μεταναστών, επικαλούμενη έναν νόμο του 18ου αιώνα που έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις πολέμου.

Μετά την αρχική απόφαση του δικαστή, στις 15 Μαρτίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραπομπή του στο Κογκρέσο, με σκοπό να τον απομακρύνει από το αξίωμά του.

Οι νομικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης είχαν ζητήσει από τον Μπόασμπεργκ να άρει την προσωρινή απαγόρευση. Η άρνησή του, σήμερα, σημαίνει ότι οι απελάσεις που βασίζονται στον Νόμο περί Αλλοδαπών Εχθρών του 1798, χωρίς να υπάρχει δικαστική εντολή, εξακολουθούν να απαγορεύονται προσωρινά.

Ομοσπονδιακό Εφετείο πρόκειται να ακούσει αργότερα σήμερα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και να αποφανθεί εάν θα πρέπει να παραμείνει εν ισχύ η εντολή του Μπόασμπεργκ. Ο τελευταίος έκρινε ότι οι Βενεζουελάνοι μετανάστες δικαιούνται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να προσπαθήσουν να ακυρώσουν την απόφαση απέλασής τους από τη χώρα.

Ο Μπόασμπεργκ εξετάζει επίσης εάν η κυβέρνηση παραβίασε την αρχική εντολή του, επειδή τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους απελαθέντες μετανάστες δεν επέστρεψαν στις ΗΠΑ αλλά έφτασαν στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται σήμερα, σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Πάντως, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ίδια ώρα ότι χαρακτήρισε «αλλοδαπούς εχθρούς» τρία μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua και σκοπεύει να τους εκδώσει στη Χιλή. Στην ανακοίνωσή του εξήγησε ότι αυτά τα τρία άτομα καταζητούνται στη Χιλή ως ύποπτα για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.