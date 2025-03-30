Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέες οικονομικές κυρώσεις τη Ρωσία και δήλωσε εξοργισμένος από τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κλιμακώνοντας τη ρητορική του, καθώς οι συνομιλίες δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο προς μια πραγματική εκεχειρία στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή, ο Πούτιν ζήτησε «προσωρινή διακυβέρνηση» στην Ουκρανία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που ουσιαστικά θα οδηγούσε στην απομάκρυνση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν απαράδεκτες, καθώς υποδεικνύουν ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για πολύ καιρό. «Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήμουν πολύ θυμωμένος, εξοργισμένος», είπε, όταν «ο Πούτιν άρχισε να αμφισβητεί την αξιοπιστία του Ζελένσκι». Πρόσθεσε ότι, αν η Ρωσία δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία, θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, και αν θεωρήσω ότι φταίει η Ρωσία», είπε ο Τραμπ, «όποιος αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία δεν θα μπορεί να πουλήσει το προϊόν του, οποιοδήποτε προϊόν, όχι μόνο πετρέλαιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, oι νέες απειλές του Τραμπ κατά της Ρωσίας σηματοδοτούν μια μετατόπιση από την προηγούμενη στάση του που ήταν υπέρ του Πούτιν, ειδικά μετά την ένταση μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι, η οποία οδήγησε σε μια εκρηκτική αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ουκρανός ηγέτης είχε προτρέψει τις ΗΠΑ να μην εμπιστεύονται τον Πούτιν, και ο Τραμπ απάντησε ότι το Κίεβο έπρεπε να αποδεχθεί πως βρίσκεται σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση, τρία χρόνια μετά τη γενικευμένη ρωσική εισβολή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει τη δυσαρέσκειά του στη Ρωσία και ότι αναμένει να συνομιλήσει με τον Πούτιν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η κριτική του έρχεται μετά από τους τελευταίους γύρους συνομιλιών με τη Μόσχα, τους οποίους ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει γενικά επιτυχημένους, αλλά δεν έχουν αποφέρει σημαντική πρόοδο. Η Μόσχα και το Κίεβο δήλωσαν ότι συμφώνησαν σε παύση των αεροπορικών επιδρομών κατά ενεργειακών υποδομών και στις δύο χώρες, ωστόσο οι επιθέσεις συνεχίζονται, αν και με μικρότερη ένταση.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε επίσης να επισημοποιήσει μια εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά η Μόσχα προσπάθησε να συνδέσει τη συμφωνία με διάφορες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων. Οι δηλώσεις που εκδόθηκαν μετά τις συνομιλίες από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές, οδηγώντας ορισμένους πρώην Αμερικανούς διπλωμάτες να αναρωτηθούν αν είχαν παρακολουθήσει τις ίδιες συναντήσεις.

Μετά την αρχική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά απέφυγε να στοχεύσει επιθετικά τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, φοβούμενη μια απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών. Ο Τραμπ απείλησε με κυρώσεις κατά της Ρωσίας λίγο μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, αλλά υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι έχει προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Ο Γκλεν Χάουαρντ, πρόεδρος του ιδρύματος Saratoga Foundation, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι σύμβουλοι του Τραμπ που διατηρούν σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία φαίνεται να κερδίζουν επιρροή λόγω της ρωσικής καθυστέρησης στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ φαίνεται να ενοχλείται όλο και περισσότερο από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον Χάουαρντ, ο οποίος επεσήμανε ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social το Σάββατο, όπου αναφέρθηκε στη «ρωσική επιθετικότητα» και την κινεζική επέκταση ως αιτιολόγηση για το αμερικανικό στρατηγικό ενδιαφέρον στη Γροιλανδία. Ο Χάουαρντ χαρακτήρισε τη φράση αυτή ως ασυνήθιστα αιχμηρό σχόλιο προς τη Μόσχα.

Αν και ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες την Κυριακή για το πώς θα λειτουργούσαν στην πράξη οι πρόσθετοι δασμοί στο ρωσικό πετρέλαιο, οι δηλώσεις του έρχονται αφότου νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Βενεζουέλα.

Οι συγκεκριμένοι δασμοί ύψους 25% θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες δασμούς, συμπεριλαμβανομένου του 20% που έχει επιβάλει στην Κίνα φέτος. Αυτό θα σήμαινε συνολικούς δασμούς 45% για την Κίνα, τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ.

Μια παρόμοια κίνηση απέναντι στη Ρωσία θα είχε ενδεχομένως μεγαλύτερο αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου.

Ο ενεργειακός τομέας της Ρωσίας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της, και η στοχοποίησή του θα έπληττε τη Μόσχα περισσότερο από τις άλλες κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση μέχρι τώρα. Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιστοιχούν σε πάνω από το ένα τρίτο του ρωσικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια.

«Ο πιο σημαντικός τομέας της Ρωσίας βρίσκεται υπό πολύ πιο ήπιες κυρώσεις, κι έτσι η Μόσχα κατάφερε να συνεχίσει να κερδίζει από αυτές τις εξαγωγές», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε θέματα κυρώσεων. «Αν ο Τραμπ είναι σοβαρός στο να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, θα το κάνει στοχεύοντας το ρωσικό πετρέλαιο».

Αν και θα έπληττε την οικονομία της Ρωσίας, ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές και να αποσταθεροποιήσει οικονομίες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ωστόσο, κάποια σημάδια παγκόσμιας υπερπροσφοράς πετρελαίου ενδέχεται να δίνουν στην κυβέρνηση Τραμπ περιθώρια ελιγμών. Η τιμή του Brent crude, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς, κυμαίνεται γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες, μειωμένη από τα πάνω από 80 δολάρια στις αρχές του έτους.

Η επιβολή πρόσθετων δασμών φαίνεται να αποτελεί μια νέα προσέγγιση στο ταχέως αναπτυσσόμενο οπλοστάσιο της παγκόσμιας οικονομικής αντιπαράθεσης. Συνδυάζει τους δασμούς, ένα από τα αγαπημένα εργαλεία του Τραμπ, με τις πρόσθετες κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται σε άλλες χώρες ή μη αμερικανικές εταιρείες.

Ωστόσο, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο αδοκίμαστο εργαλείο όπως οι πρόσθετοι δασμοί, οι αγοραστές ρωσικού αργού—όπως η Ινδία και η Κίνα—πρέπει να θεωρούν την απειλή αξιόπιστη, δήλωσε ο Φίσμαν. «Πρέπει να έχουν κίνητρο για να συνεργαστούν», πρόσθεσε.



