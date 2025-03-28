Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο βόρειο λιμάνι του Μουρμάνσκ, πρότεινε να τεθεί η Ουκρανία υπό μια μορφή προσωρινής διοίκησης, ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή νέων εκλογών και η υπογραφή βασικών συμφωνιών, με στόχο την επίτευξη λύσης, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το σχόλιο του Πούτιν σχετικά με την προσωρινή διακυβέρνηση στην Ουκρανία φάνηκε να αφορά στη μακροχρόνια καταγγελία του ότι οι αρχές της Ουκρανίας δεν είναι νόμιμος διαπραγματευτικός εταίρος, καθώς ο Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι παρέμεινε στην εξουσία μετά το τέλος της θητείας του τον Μάιο του 2024.

«Θα μπορούσε να εισαχθεί μια προσωρινή διοίκηση στην Ουκρανία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και των εταίρων μας», φέρεται να είπε. «Αυτό θα γινόταν προκειμένου να διεξαχθούν δημοκρατικές εκλογές που θα φέρουν στην εξουσία μια ικανή κυβέρνηση, η οποία θα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του λαού. Στη συνέχεια, μπορούν να γίνουν συνομιλίες με την Ουκρανική πλευρά για μια συνθήκη ειρήνης», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι πιστεύει πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προχωρήσει στη βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα και στην προσπάθεια επίτευξης διευθέτησης, επιθυμεί ειλικρινά την ειρήνη στην Ουκρανία, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος απέφευγε της επαφές.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία κινείται σταδιακά αλλά με αυτοπεποίθηση προς την επίτευξη των στόχων της στην τριετή και πλέον σύγκρουση στην Ουκρανία.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Βόρεια Κορέα για να εργαστεί προς την κατεύθυνση της διευθέτησης της σύγκρουσης. Δυτικές και ουκρανικές πηγές λένε ότι περισσότεροι από 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί για να ενισχύσουν τα ρωσικά στρατεύματα στη δυτική περιοχή Κουρσκ της Μόσχας, αν και η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρώτη αντίδραση από την Ουάσινγκτον, στις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου για μια προσωρινή διοίκηση για την Ουκρανία, ήρθε από εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο οποίος δήλωσε ότι «η διακυβέρνηση στην Ουκρανία καθορίζεται από το Σύνταγμά της και τον λαό της χώρας».

