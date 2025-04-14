Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Ρώμη, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κάσπαρ Φέλντκαμπ δήλωσε κατά την διάρκεια συνόδου της Ευρωπαϊκής Ενωσης ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στην Ρώμη.

«Ο δεύτερος γύρος των έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να διεξαχθεί το Σάββατο στην ιρανική πρωτεύουσα», επιβεβαίωσαν δύο διπλωματικές πηγές στην Ρώμη.

Από την Βιέννη, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τεχεράνη εντός της εβδομάδας.

Είναι σημαντικό να συνεχισθεί η συνεργασία με την IAEA την στιγμή που χρειάζονται επειγόντως διπλωματικές λύσεις, έγραψε στο Χ. Το ιρανικό πρακτορείο Irna μετέδωσε ότι η επίσκεψη του Γκρόσι στην Τεχεράνη θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, συνομίλησαν το περασμένο Σάββατο με την μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Οι δυτικές χώρες με επικεφαλής τις ΗΠΑ, υποψιάζονται ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικούς σκοπούς.

Πριν από τον νέο κύκλο των συνομιλιών στην Ρώμη, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα επισκεφθεί την Μόσχα για να συζητήσει το θέμα των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.