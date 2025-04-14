Χαμάς: Θα απελευθερώσουμε τους ομήρους εάν διασφαλιστεί το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε τη Δευτέρα ότι η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα μια «σοβαρή ανταλλαγή αιχμαλώτων» και εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Χαμάς συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις στο Κάιρο με μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ - δύο έθνη που εργάζονται μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεσολαβήσουν για μια κατάπαυση του πυρός.

«Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους με αντάλλαγμα μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, το τέλος του πολέμου, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ταχέρ αλ Νούνου, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς.

Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει την πρόοδο προς την κατάπαυση του πυρός.

«Το θέμα δεν είναι ο αριθμός των αιχμαλώτων», ξεκαθάρισε ο Νούνου, «αλλά μάλλον ότι η ''κατοχή'' (σ.σ Ισραήλ) αψηφά τις δεσμεύσεις της, εμποδίζει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει τον πόλεμο».

«Ως εκ τούτου, η Χαμάς τονίζει την ανάγκη για εγγυήσεις για να αναγκάσει την κατοχή να διατηρήσει τη συμφωνία», σημείωσε.

Δημοσιεύματα της Δευτέρας αναφέρουν ότι είχε υποβληθεί νέα πρόταση στη Χαμάς.

Με βάση τη συμφωνία, η οργάνωση θα απελευθερώσει 10 ομήρους με αντάλλαγμα εγγυήσεις των ΗΠΑ, δηλαδή ότι το Ισραήλ θα εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για μια δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός.



Πηγή: skai.gr

