Ζελένσκι: Κάθε πύραυλος κτυπά όχι μόνο τον ουκρανικό λαό, αλλά και τη διπλωματία

Νέο μήνυμα προς τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας στέλνει με δηλώσεις του ο Βολιντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο χτύπημα της Ρωσίας στην πόλη Σούμι.
Ο Ζελένσκι ζητά από τη Δύση «πιο αποφασιστική δράση» και τονίζει ότι κάθε βράδυ, η Ουκρανία δέχεται βροχή από δεκάδες drones και πυραύλους από τη Ρωσία.
«Συμπληρώθηκε ένας μήνας από τότε που η Ρωσία απέρριψε την πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός», τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος και προσθέτει:
«Το Κρεμλίνο δεν φοβάται» να συνεχίσει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους. «Γι’ αυτό υπάρχουν σχεδόν εκατό επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάθε βράδυ... με στόχο πόλεις της Ουκρανίας».
Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην πρώτη γραμμή «δεν σταματούν». «Μόνο η πίεση - μόνο αποφασιστική δράση - μπορεί να το αλλάξει αυτό», δηλώνει χαρακτηριστικά.
Και συνεχίζει: «Κάθε ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος, κάθε πύραυλος κρουζ, κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed και κάθε κατευθυνόμενη βόμβα, χτυπά όχι μόνο τον λαό και τις κοινότητές μας, αλλά και τη διπλωματία - και τις πολιτικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου».
