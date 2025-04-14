Δίχως τέλος η φρίκη στην Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 117 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 15 παιδιά, όταν δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν στην καρδιά της πόλης Σούμι -μόλις 30 χλμ μακριά από τη ρωσική περιοχή του Κουρσκ- ανήμερα το πρωί της Κυριακής των Βαΐων. Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά αμάχων στην Ουκρανία το 2025.

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης αποτυπώνει το χάος. Συντρίμμια παντού, αμάξια τυλιγμένα στις φλόγες και ανάμεσά τους αιμόφυρτες σοροί. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι πύραυλοι έφεραν βόμβες διασποράς.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων» είπε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορώντας τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν ότι αγνοεί τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να διασφαλίσουν πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή μονάχα μέσω άσκησης πίεσης στη Μόσχα και κάλεσε ξανά τη διεθνή κοινότητα να μην μένει ούτε σιωπηλή κι ούτε αδιάφορη.

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κιθ Κέλογκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» κατήγγειλε πως η επίθεση «ξεπερνά κάθε όριο» υπογραμμίζοντας ότι «γι’ αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά, προκειμένου να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε «σοκαρισμένος» ενώ προσέθεσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν «πρέπει τώρα να συμφωνήσει σε μία πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός δίχως όρους».

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συμφώνησε «στην επείγουσα ανάγκη να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός στη Ρωσία». Όπως είπε, «όλοι γνωρίζουν ότι η Ρωσία είναι η μοναδική που θέλει αυτόν τον πόλεμο».

Για ακόμη ένα «φρικτό» παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, έκανε λόγο η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, όσο «εξοργισμένος» δήλωνε από την «εγκληματική» πυραυλική επίθεση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία συνεχίζονται εδώ και δύο πλέον μήνες, με τις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, ωστόσο, να κλιμακώνονται. Ενδεικτικά, μία εβδομάδα περίπου πριν 19 άνθρωποι, ανάμεσά τους και εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν στην πόλη Κρίβι Ριχ έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό.

Παρά το γεγονός πως ενήλικες κάηκαν ζωντανοί μέσα στα οχήματά τους και σοροί παιδιών εντοπίστηκαν σε παιδική χαρά, η καταδίκη της σφοδρής επίθεσης από πλευράς Ουάσιγκτον ήταν αδύναμη. Η, πλέον απερχόμενη, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία, Μπρίτζερ Μπρινκ, με ανάρτησή της στο «Χ» δήλωνε «τρομοκρατημένη» συμπληρώνοντας πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

Παρατηρητές και λοιποί αναλυτές αντιπαραβάλλουν, όπως ακριβώς κάνει και το Κίεβο, φωτογραφίες με τη χειραψία του συμβούλου των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν από την τρίτη κατά σειρά συνάντησή τους την περασμένη Παρασκευή στην Αγία Πετρούπολη.

Το τετ α τετ των δύο ανδρών διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες και μολονότι επίσημες ανακοινώσεις για το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν υπήρξαν, αναφορές κάνουν λόγο πως ο Γουίτκοφ φέρεται να προωθεί την ιδέα πως ο πιο άμεσος τρόπος, ώστε η Ρωσία να συμφωνήσει σε εκεχειρία, είναι ο εξαναγκασμός του Κιέβου να παραδώσει και τις τέσσερις υπό ρωσική κατοχή περιοχές στα ανατολικά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει ο Λευκός Οίκος να κατανοήσει πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς κερδίζει χρόνο και ζητούμενο παραμένει εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.