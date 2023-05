Κρεμλίνο: Καταγγέλλει απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν από την Ουκρανία - Επίθεση με drone  στην προεδρική κατοικία (βίντεο)

Απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Πούτιν ισχυρίζεται ότι απέτρεψε η Μόσχα.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι σταμάτησε μια επίθεση με drone στην προεδρική κατοικία.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 2 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχείρησαν να στοχοποιήσουν την κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν χθες το βράδυ γύρω στις 3 το πρωί σε μια προφανή «απόπειρα δολοφονίας» με drone, τα οποία καταρρίφθηκαν χρησιμοποιώντας συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου.

«Θεωρούμε τις ενέργειες αυτές τρομοκρατική απόπειρα και επίθεση κατά της ζωής του προέδρου» Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε η ρωσική προεδρία, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ να διευκρινίζει ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στην προεδρική κατοικία και πως δεν υπάρχουν υλικές ζημίες στο Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να λάβει αντίποινα όπου και όταν κρίνει σκόπιμο», πρόσθεσε η ρωσική προεδρία.

