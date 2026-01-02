Κραν Μοντανά: Φωτογραφία δείχνει γυναίκα στους ώμους άνδρα να κρατά βεγγαλικά σε μπουκάλι σαμπάνιας

Το Sky News επαλήθευσε φωτογραφία από το εσωτερικό του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά πριν ξεκινήσει η φονική πυρκαγιά τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Στη φωτογραφία φαίνεται μια γυναίκα να κάθεται στους ώμους ενός άνδρα κρατώντας ψηλά μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά μέσα.

Και ο άνδρας φαίνεται να κρατά στα χέρια του μπουκάλια σαμπάνιας που είχαν μέσα βεγγαλικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.