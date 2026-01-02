Βρετανία: Ελάτε στις παμπ ακόμα και χωρίς αλκοόλ

Το «έθιμο» του Dry January, ενός Ιανουάριου χωρίς αλκοολούχα ποτά, επεκτείνεται. Οι βρετανικές παμπ δυσκολεύονται να επιβιώσουν και καλούν τον κόσμο να αναθεωρήσει τους «στόχους» του για τον πρώτο μήνα του έτους.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Dry January. Ή σε μία απλή μετάφραση: Στεγνός/Καθαρός Ιανουάριος. Και γιατί αυτή η ονομασία; Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν τον πρώτο μήνα του χρόνου να μην καταναλώσουν στάλα αλκοόλ, μετά από πιθανές υπερβολές που μπορεί να έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Η… παράδοση αυτή μετρά πλέον 15 χρόνια. Όλα άρχισαν το 2011, όταν η Βρετανίδα Έμιλι Ρόμπινσον αποφάσισε να σταματήσει το ποτό για τον μήνα Ιανουάριο, με στόχο να προετοιμαστεί καλύτερα για τον πρώτο της ημιμαραθώνιο. Τον επόμενο χρόνο η ίδια εντάχθηκε στη φιλανθρωπική οργάνωση Alcohol Change UK, η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τις συνέπειες του αλκοόλ, και έναν χρόνο αργότερα η προσπάθεια ξεκίνησε και επίσημα ως καμπάνια.Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτήν, ενώ έρευνες δείχνουν ότι ο αριθμός αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Τι γίνεται όμως όταν οι παμπ κινδυνεύουν από αυτό το… έθιμο;Κρίσιμος μήνας για τη βιωσιμότητα των παμπ«Ο Ιανουάριος είναι πάντα ένας από τους δυσκολότερους μήνες», δηλώνει στην εφημερίδα Telegraph ο Άλεν Σίμπσον, διευθύνων σύμβουλος του UKHospitality, της ομοσπονδίας επιχειρήσεων εστίασης του Ηνωμένου Βασιλείου.«Πολλές επιχειρήσεις παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τη βιωσιμότητά τους αυτό τον μήνα», συνεχίζει, καλώντας παράλληλα τον κόσμο να στηρίξει τις τοπικές παμπ. Η διευθύνουσα σύμβουλος της ένωσης βρετανικών παμπ (British Beer and Pubs Association), Έμμα ΜακΚλάρκιν, παροτρύνει μάλιστα τον κόσμο να στηρίξει τις επιχειρήσεις και να απολαύσει «μια άνευ ή μια κανονική μπύρα», καθώς «οι παμπ θα έρθουν αντιμέτωπες αυτόν τον χρόνο με νέα καταστροφικά φορολογικά βάρη στους ήδη υπάρχοντες τιμωρητικούς φόρους και έξοδα».Σύμφωνα με έρευνα του YouGov τον Δεκέμβριο, το 10% των ενηλίκων σκέφτονται να μην καταναλώσουν αλκοόλ για τον πρώτο μήνα του έτους, κάτι που αδιαμφισβήτητα θα ρίξει τις πωλήσεις. Η οργάνωση Alcohol Change UK υπολόγισε ότι η συμμετοχή των Βρετανών για το 2025 στην πρόκληση του Dry January ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια άτομα.Είναι αρκετή η μείωση των τιμών;Ως απάντηση αρκετές παμπ προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο μειώνοντας το κόστος της πίντας σε τιμές που θυμίζουν Ηνωμένο Βασίλειο πριν την περίοδο του Μπρέξιτ. Είναι αλήθεια ότι στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Ryan έδειξαν πως πέρυσι κατά μέσο όρο μια παμπ την ημέρα κατέβαζε ρολά, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια περισσότερες από 2.000 παμπ έκλεισαν οριστικά.Σύμφωνα με τον κλάδο οι αυξήσεις στους λογαριασμούς είναι τεράστιες, ενώ και η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού των νέων 18 έως 20 ετών στις 10,85 λίρες θα είναι επιπλέον βαρίδι για αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς αυτές είναι που προσφέρουν πολλές φορές θέσεις εργασίας σε ανθρώπους τέτοιων ηλικιών.Εκπρόσωπος Τύπου του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών επιμένει πάντως ότι «προστατεύουμε τις επιχειρήσεις εστίασης με πακέτο στήριξης 4,3 δισεκατομμυρίων λιρών».Όπως και να έχει, τα στοιχεία - μετά το πέρας αυτής της περιόδου - θα δείξουν πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Γιατί μέχρι στιγμής αρκετοί θέλουν όχι μόνο να αντισταθούν στο αλκοόλ, αλλά και να βρουν έναν τρόπο ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα.

