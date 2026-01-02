Πολεμικό και κατασκοπευτικό θρίλερ θυμίζει η υπόθεση του Ντένις Καπούστιν, διοικητή ρωσικής μονάδας που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας. Το Κίεβο, σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να αποτρέψει τη δολοφονία του κατόπιν εντολής της Μόσχας και να παρασύρει όσους εμπλέκονταν στην πλεκτάνη εναντίον του.

Την είδηση ανακοίνωσαν οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών GUR την Πέμπτη, αναφέροντας μάλιστα ότι το τέχνασμα εξασφάλισε ακόμη και τη ρωσική αμοιβή των 500.000 δολαρίων για τη «δολοφονία» του Ντένις Καπούστιν - επίσης γνωστού ως Ντένις Νικίτιν - ηγέτη του Ρωσικού Σώματος Εθελοντών και της «Ειδικής Μονάδας Τιμούρ».

«Ως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης ειδικής επιχείρησης, η ζωή του σώθηκε και ταυτοποιήθηκε ο κύκλος των ατόμων που τον ήθελαν νεκρό: οι εγκέφαλοι των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών» ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών, Κίρυλο Μπουντάνοφ.

Το περασμένο Σάββατο, η μονάδα του είχε ανακοινώσει ότι ο Καπούστιν σκοτώθηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου, κατά τη διάρκεια διασυνοριακής επιδρομής στη Ρωσία.

Ωστόσο, το σχέδιο αποκαλύφθηκε όταν χθες, Πέμπτη, ο Καπούστιν, εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης σε ενημέρωση της GUR.

Μάλιστα, ο Μπουντάνοφ τον συνεχάρη που «επέστρεψε στη ζωή».

«Χαίρομαι που τα χρήματα που προέκυψαν από την εντολή εκκαθάρισής σας διατέθηκαν για να βοηθήσουν τον αγώνα μας» είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος στρατιωτικός δήλωσε έτοιμος «να συνεχίσει να εκτελεί μάχες και ειδικές αποστολές ως επικεφαλής της μονάδας».

Το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών είναι μια παραστρατιωτική μονάδα Ρώσων πολιτών με έδρα την Ουκρανία. Ιδρύθηκε το 2022 - κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία - για να πολεμήσει ενάντια στο καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ποιος είναι ο Ντένις Καπούστιν ή Νικίτιν

Ο Καπούστιν έχει ένα αμφιλεγόμενο παρελθόν που συνδέεται με την ακροδεξιά και τον χουλιγκανισμό στο ποδόσφαιρο, ενώ οργάνωνε εκδηλώσεις μικτών πολεμικών τεχνών και διατηρούσε μια μάρκα ρούχων που ονομάζεται White Rex.

Παράλληλα, αρκετοί από τους μαχητές του έχουν εκφράσει νεοναζιστικές απόψεις.

Η Ρωσία τον έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτη.

