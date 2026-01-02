Στους 47 ανέρχονται οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation», στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας πως πέντε θύματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Το ιταλικό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι 10 Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα αγνοούνται. Ανέφερε επίσης ότι τρεις Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Μιλάνου. Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως το πρώτο θύμα της φονικής πυρκαγιάς που ταυτοποιήθηκε είναι ο νεαρός Ιταλός παίκτης του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Όπως αναφέρει το Sky News, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ σημείωσε πως «υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση».

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, ωστόσο οι αρχές αναφέρουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

Οι αρχές έχουν στήσει σκηνές έξω από το μπαρ και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.