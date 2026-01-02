Το Κίεβο πλήττει αποκλειστικά «στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε σήμερα Παρασκευή εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, διαψεύδοντας τη Μόσχα. Η Ρωσία κατηγορεί τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν 27 πολίτες σε επίθεση με drones κατά καφέ και ξενοδοχείου στην κατεχόμενη ζώνη της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας σέβονται τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πλήττουν αποκλειστικά εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους», διαβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο εκπρόσωπος του γενικού στρατιωτικού επιτελείου της Ουκρανίας Ντμίτρο Λιχόβι.

⚡ BREAKING: KREMLIN PREPARES BLOODY PROVOCATION AHEAD OF ORTHODOX CHRISTMAS



Ukraine’s Foreign Intelligence Service warns of a staged attack with mass civilian casualties. The target could be a religious site or another symbolic landmark in Russia or in temporarily occupied… pic.twitter.com/KDcjHZ9Tlz — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2026

Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (FISU) προειδοποιεί ότι είναι πιθανόν ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζει αιματηρή προβοκάτσια κατά τη διάρκεια των ρωσικών ορθόδοξων Χριστουγέννων με μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού επενδύοντας στο σενάριο «μαζικοί φόνοι πολιτών από τις ουκρανικές δυνάμεις» στο πλαίσιο της γνωστής τακτικής των πλαστής σημαίας στημένων επιχειρήσεων.

Ο στόχος μπορεί να είναι τόπος λατρείας ή στόχος συμβολικής σημασίας στη Ρωσία ή σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.

Για να κατασκευάσει «αποδεικτικά στοιχεία», το Κρεμλίνο σχεδιάζει να μεταφέρει συντρίμμια από δυτικής κατασκευής drones από τη γραμμή του μετώπου.

Στόχος είναι ξεκάθαρα ο εκτροχιασμός των ειρηνευτικών συνομιλιών, προειδοποιούν οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών. H Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο και για επίθεση σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διαψεύδει κατηγορηματικά, παρά τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ρωσικός στρατός.

Πηγή: skai.gr

