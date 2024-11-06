Λογαριασμός
Η τροπική καταιγίδα Ραφαέλ ενισχύθηκε σε κυκλώνα και απειλεί την Κούβα

Αναμένεται να πλήξει σε μερικές ώρες τη δυτική Κούβα, που ακόμη δεν έχει συνέλθει από το πλήγμα του κυκλώνα Όσκαρ

Η τροπική καταιγίδα Ραφαέλ, που απειλεί την Κούβα, ενισχύθηκε σε κυκλώνα

Η τροπική καταιγίδα Ραφαέλ, που κατευθύνεται στην Κούβα, ενισχύθηκε και πλέον χαρακτηρίζεται κυκλώνας, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC)

Αναμένεται να πλήξει σε μερικές ώρες τη δυτική Κούβα, που ακόμη δεν έχει συνέλθει από το πλήγμα του κυκλώνα Όσκαρ, που άφησε πίσω 8 νεκρούς κι επέτεινε το πρόβλημα των εκτεταμένων διακοπών της ηλεκτροδότησης στη νήσο.

Βρισκόταν νωρίτερα 495 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αβάνας, με ριπαίους ανέμους ταχύτητας ως και 120 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC, μέρος του συστήματος της μετεωρολογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, με έδρα το Μαϊάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κούβα καταιγίδα
