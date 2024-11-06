Εκλογές ΗΠΑ: Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα στις κρίσιμες πολιτείες

Τον δρόμο προς τον Λευκό Οίκο φαίνεται πως παίρνει ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς κλείδωσε 3 από τις "αμφιλεγόμενες" πολιτείες κλειδιά, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια και Πενσιλβάνια.

Εξάλλου, πιθανότητα νίκης του Ντόναλντ Τραμπ, πλέον σε ποσοστό 95%, με 306 εκλέκτορες, έναντι 232 της Κάμαλα Χάρις δίνει η εφημερίδα New York Times στην εκλογική της «βελόνα». Σημειώνεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον 270 εκλέκτορες για να αναδειχθεί πρόεδρος στις αμερικανικές εκλογές.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και η εταιρεία παρακολούθησης και ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων Decision Desk HQ έχουν προβλέψει εδώ και ώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Πρωτιά και στις 7 "αμφίρροπες" πολιτείες

Ακολουθεί η εικόνα στις επτά διεκδικούμενες πολιτείες (swing states), που θεωρείται ότι κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα, περίπου στις 09:26 ώρα Ελλάδας.

Στην Τζόρτζια, με καταμετρημένο το 96,8% των ψήφων, ο Τραμπ συγκέντρωσε 50,7% έναντι 48,5% της Χάρις.

Στην Πενσιλβάνια, με καταμετρημένο το 94,8%, των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 51% έναντι 48,1% της Χάρις.

Στη Βόρεια Καρολίνα, με καταμετρημένο το 98,8% των ψήφων, ο Τραμπ συγκέντρωσε 51,1%, έναντι 47,8% της Χάρις.

Στο Ουισκόνσιν, με καταμετρημένο το 89,8% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 51,3% έναντι 47,3% της Κάμαλα.

Στην Αριζόνα, με καταμετρημένο το 52,3% των ψήφων, ο Τράμπ προηγείται της Χάρις με 50,3%% έναντι 48,9%.

Στο Μίσιγκαν, με καταμετρημένο το 71,7% των ψήφων, ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον προηγείται με 52,3% έναντι 46% της Χάρις.

Στη Νεβάδα, έχει καταμετρηθεί το 80,5% των ψήφων και ο Τραμπ συγκεντρώνει 51,6% με την Κάμαλα να συγκεντρώνει 46,7%.

Αυξάνονται οι πιθανότητες νίκης του Τραμπ

Η πλατφόρμα Polymarket την τελευταία ώρα αύξησε τις πιθανότητες εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στο 99%!

