Εκλογές ΗΠΑ: Η Χάρις χάνει έδαφος στους Λατινοαμερικανούς – Πίνακας

Ισχυρή είναι η υποστήριξη των Λατινοαμερικανών στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ προηγείται με διαφορά 10 μονάδων στη λατινοαμερικανική κοινότητα, 54% έναντι 44%, της Κάμαλα Χάρις ανατρέποντας ό,τι είχε συμβεί στις προεδρικές εκλογές πριν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το Exit Poll του NBC News.



Το 2020, οι Λατινοαμερικανοί υποστήριξαν τον Μπάιντεν έναντι του Τραμπ με διαφορά 23 μονάδων, 59% έναντι 36%.



Οι Δημοκρατικοί έχουν χάσει επίσης έδαφος στις Λατινοαμερικάνες, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η Χάρις έχει πλεονέκτημα 25 μονάδων μεταξύ των Λατινοαμερικανίδων, έναντι 39 μονάδων του Μπάιντεν το 2020.

Πηγή: skai.gr

Όπως φαίνεται, οι Λατινοαμερικανοί δεύτερης ή τρίτης γενιάς, δείχνουν να νιώθουν απειλούμενοι επαγγελματικά από τους μετανάστες, παρότι είναι κι αυτοί Λατινοαμερικανοί σε μεγάλο βαθμό, οπότε υιοθετούν την αντιμεταναστευτική ρητορική του Τραμπ.Ένα θετικό νέο για τη Χάρις είναι ότι τα πάει ελαφρώς καλύτερα από ό,τι ο Μπάιντεν στους λευκούς ψηφοφόρους.

