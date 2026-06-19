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«Υπέρτατο τρολάρισμα»: Ουκρανική εταιρεία διαφημίζει στο Παρίσι πυραύλους της που χτύπησαν τη Μόσχα

Το περίπτερο της ουκρανικής εταιρείας Fire Point στη διεθνή έκθεση εξοπλισμών Eurosatory στο Παρίσι... πραγματικά έκλεψε την παράσταση

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Μόσχα

«Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος είναι... η καλύτερη διαφήμιση». Κάπως έτσι πρέπει να σκέφθηκαν οι ιθύνοντες της ουκρανικής εταιρείας πυραύλων Fire Point, με το περίπτερό τους στη διεθνή έκθεση εξοπλισμών Eurosatory στο Παρίσι να αποτελεί το κέντρο της προσοχής. 

Με τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τις μαζικές επιθέσεις του Κιέβου στη Μόσχα να μην έχουν σβήσει καλά-καλά, πλάνα των επιθέσεων προβλήθηκαν την Παρασκευή σε γιγαντοοθόνη τοποθετημένη πίσω από πυραύλους Fire Point. Στην έκθεση εκτίθενται μοντέλα των βαλλιστικών πυραύλων FP-7 και FP-9, καθώς και του πυραύλου κρουζ FP-5. 

Οι πύραυλοι χτύπησαν διυλιστήριο στα περίχωρα της Μόσχας προκαλώντας σοβαρές ζημιές. «Πρόκειται για το υπέρτατο τρολάρισμα» σχολίαζαν χρήστες των κοινωνικών δικτύων, και με το δίκιο τους. 

Το περίπτερο της ουκρανικής εταιρείας στη διεθνή έκθεση... πραγματικά έκλεψε την παράσταση, με κάποιους να μιλούν για πρόκληση, και άλλους για «μάρκετινγκ πεδίου μάχης». 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Μόσχα
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