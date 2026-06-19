«Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος είναι... η καλύτερη διαφήμιση». Κάπως έτσι πρέπει να σκέφθηκαν οι ιθύνοντες της ουκρανικής εταιρείας πυραύλων Fire Point, με το περίπτερό τους στη διεθνή έκθεση εξοπλισμών Eurosatory στο Παρίσι να αποτελεί το κέντρο της προσοχής.

😂

At the stand of the Ukrainian company Fire Point at Eurosatory 2026 in Paris, footage of today's FP-1 and FP-2 drone strikes on the Moscow oil refinery is being displayed

🇺🇦💪🆚🇷🇺☠️ pic.twitter.com/UE27AXMtGF June 18, 2026

Με τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τις μαζικές επιθέσεις του Κιέβου στη Μόσχα να μην έχουν σβήσει καλά-καλά, πλάνα των επιθέσεων προβλήθηκαν την Παρασκευή σε γιγαντοοθόνη τοποθετημένη πίσω από πυραύλους Fire Point. Στην έκθεση εκτίθενται μοντέλα των βαλλιστικών πυραύλων FP-7 και FP-9, καθώς και του πυραύλου κρουζ FP-5.

Οι πύραυλοι χτύπησαν διυλιστήριο στα περίχωρα της Μόσχας προκαλώντας σοβαρές ζημιές. «Πρόκειται για το υπέρτατο τρολάρισμα» σχολίαζαν χρήστες των κοινωνικών δικτύων, και με το δίκιο τους.

Το περίπτερο της ουκρανικής εταιρείας στη διεθνή έκθεση... πραγματικά έκλεψε την παράσταση, με κάποιους να μιλούν για πρόκληση, και άλλους για «μάρκετινγκ πεδίου μάχης».

❗️Stand of the Ukrainian company Fire Point at the international exhibition Eurosatory in Paris pic.twitter.com/gpd23jY7HJ — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 18, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.