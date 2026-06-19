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Τα «θέλω» του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό: Βάρος σε κυκλοφορία, ένταση και ταχύτητα σκέψης

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ φανέρωσε μέσω του σημερινού (19/06) προγράμματος, αλλά και των συχνών παρεμβάσεών του στην προπόνηση, το πως θέλει να παίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού

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Προπόνηση Παναθηναϊκού

Η σημερινή (19/06) προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καλαφάτης» ήταν αφιερωμένη σε μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία της μπάλας, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ένταση, στην ταχύτητα σκέψης και στην άμεση λήψη αποφάσεων από τους ποδοσφαιριστές.

Το πρόγραμμα των «πράσινων» ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση, η οποία περιελάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης.

Από εκεί και πέρα, στο πρώτο κομμάτι, το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού επικεντρώθηκε στην άμεση ανάκτηση της μπάλας μετά την απώλειά της, καθώς και στη γρήγορη και ποιοτική κυκλοφορία της κατοχής.

Μάλιστα, οι ασκήσεις είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που απαιτούσε από τους ποδοσφαιριστές να αντιδρούν άμεσα, να πιέζουν αποτελεσματικά τον κάτοχο της μπάλας και να ανακτούν την κατοχή μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη σωστή τοποθέτηση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, στις γρήγορες πάσες και στην κίνηση χωρίς την μπάλα. Όλα αυτά φυσικά σε περιορισμένο χώρο. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο Νίστρουπ παρενέβαινε συχνά κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της προπόνησης, η φιλοσοφία παρέμεινε η ίδια, με το βάρος να πέφτει στην κυκλοφορία της μπάλας υπό συνθήκες πίεσης και στην εφαρμογή επιθετικού πρέσινγκ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Γιάκομπ Νίστρουπ ποδόσφαιρο
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