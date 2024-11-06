Αντίστροφη μέτρηση για τον ή την πρόεδρο των ΗΠΑ

Οι κάλπες άρχισαν να κλείνουν στις πρώτες πολιτείες των ΗΠΑ - Κεντάκι και Ιντιάνα που ήταν σχεδόν σίγουρες στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων - και η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις συνεχίζουν να μιλούν για μάχη στήθος με στήθος. Στα επιτελεία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων συνεχίζει να επικρατεί αισιοδοξία, με το περιβάλλον Τραμπ να διαρρέει ότι ετοιμάζει την νικηφόρα ομιλία του συντροφιά με τον Ιλον Μασκ.

Χωρίς παρατράγουδα

Αν θέλει να ψάξει κάποιος για θετικά στοιχεία από όλη τη διαδικασία μπορεί να σταθεί στο γεγονός ότι οι εκλογές κύλησαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ή παρατράγουδα, παρά το κλίμα έντονης πόλωσης, τις διακινούμενες κατά καιρούς θεωρίες συνωμοσίας, αλλά και τους φόβους για έξωθεν παρεμβάσεις.



Το ενδιαφέρον είναι πάντως ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN οι ψηφοφόροι είχαν σαν κύρια θέματα που επηρέασαν την επιλογή τους τη δημοκρατία (35%) και την οικονομία (31%). Βεβαίως αυτό είναι αρκετά αόριστο και έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες του κάθε ψηφοφόρου. Το 73% των Αμερικανών θεωρεί ότι η δημοκρατία απειλείται στη χώρα. Προφανώς κάποιοι μιλώντας για «δημοκρατία» μπορεί να είχαν στο μυαλό τους το μύθο της «κλεμμένης νίκης» του 2020 και ως «οικονομία» να εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε ένα μεγιστάνα του πλούτου.

Ακυρο στον Μπάιντεν

Εντυπωσιακό ως στοιχείο είναι και το γεγονός ότι το 58% των ψηφοφόρων δήλωνε ότι δεν εγκρίνει την πολιτική του Τζο Μπάιντεν. Αν η πλειοψηφία αυτών είδαν την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις ως συνέχεια του σημερινού προέδρου, τότε αυτό ήταν ένα σοβαρό μειονέκτημα για την υποψήφια των Δημοκρατικών. Στο επιτελείο της σημερινής αντιπροέδρου είχαν στηρίξει πολλές ελπίδες και στις ψήφους των νέων.

Αποφασισμένοι από νωρίς

Ενδεικτικές οι δραματικές εκκλήσεις της τελευταίας στιγμής του ζεύγους Ομπάμα «πηγαίνετε να ψηφίσετε σαν να εξαρτάται από αυτό η ζωή σας» με στόχο να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων. Πάντως μόλις το 3% δήλωσε ότι αποφάσισε τι θα ψηφίσει τις τελευταίες τρεις ημέρες. Το συντριπτικό ποσοστό του 80% είχε ήδη καταλήξει για την επιλογή του πριν από τον Σεπτέμβριο. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι από τους 161 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους τα 78 εκατομμύρια είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος πρόωρης ψήφου.

Κρίσιμες Πολιτείες

Η DW μίλησε με τον Βάλτερ Όλσεν, συνεργάτη της δεξαμενής σκέψης του Ινστιτούτου Cato, ο οποίος λέει ότι δύο πολιτείες που θα εξέταζε νωρίς το βράδυ των εκλογών θα μπορούσαν να είναι η Φλόριντα και το Νιου Χάμσαϊρ. Και οι δύο πολιτείες δίνουν αποτελέσματα νωρίς, με τη Φλόριντα να τείνει προς τον Ντόναλντ Τραμπ και το Νιου Χάμσαϊρ να τείνει προς την Κάμαλα Χάρις.



«Αν δεν έρθουν αυτές οι αναμενόμενες νίκες, τότε ο ένας υποψήφιος έχει να ανησυχεί για πολλά» λέει χαρακτηριστικά. Η Φλόριντα, επιπλέον, είναι μια πολιτεία με πολλούς ισπανόφωνους ψηφοφόρους και οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι οι μετατοπίσεις στην ψήφο των ισπανόφωνων τις τελευταίες δύο εβδομάδες μπορεί να τους φέρουν στην κορυφή, όχι απαραίτητα στη Φλόριντα, αλλά σε πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια».



«Η Φλόριντα θα μπορούσε να πει ένα μέρος της ιστορίας σχετικά με αυτό».

